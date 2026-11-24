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SERANG, Indonesia.- Las familias en Indonesia buscaban cualquier noticia de los 34 trabajadores que seguían desaparecidos el lunes, dos días después de que un incendio mortal arrasara una fábrica de dulces al oeste de Yakarta.

El incendio del sábado se desató en la fábrica PT Fonusa Agung Mulia, en la provincia de Banten. Los bomberos combatieron las llamas, que devoraron el edificio de tres pisos, durante unas 14 horas antes de sofocarlas en gran medida.

Unos 300 trabajadores estaban dentro de la fábrica cuando se produjo el incendio, indicaron las autoridades. De ellos, se creía que 63 se encontraban en la zona más afectada del segundo piso, donde el fuego pudo haberse originado en una unidad de enfriamiento.

Muchos lograron escapar, y los rescatistas salvaron a 29 trabajadores, cinco de los cuales fueron hospitalizados.

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La Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia, o Basarnas, no ha ofrecido un balance de muertos, pero señaló que habían recogido restos humanos en 26 bolsas para cadáveres hasta el lunes para su identificación mediante exámenes forenses.

Esperanza se desvanece

Durante tres días, Samsudin, de 53 años, ha regresado a la fábrica calcinada en busca de noticias sobre su hijo, Muhamad Taprihan, de 22 años, quien está desaparecido desde el incendio.

Taprihan, el tercero de cinco hijos, había trabajado en la fábrica durante menos de tres semanas y aún no había recibido su primer sueldo cuando se desató el incendio el sábado. Samsudin, quien usa un solo nombre como muchos indonesios, comentó que su familia estaba preparada para aceptar cualquier información que proporcionen las autoridades.

"Sea cual sea el resultado, estamos listos para aceptarlo, lo que necesitamos ahora es certeza".

Yuli contó que visitó el Hospital de la Policía de Banten el lunes cuando buscaba a su sobrina Imas, de 37 años. La mujer, de 52 años, explicó que Imas logró contactar a una amiga y pedir ayuda cuando el fuego se propagaba por su lugar de trabajo en el segundo piso, pero siguió sin aparecer hasta el lunes.

"Su desaparición ha dejado a su hijo pequeño preguntando por qué su madre no ha vuelto a casa", expresó Yuli. Decenas de familiares de trabajadores se reunieron en la entrada de la fábrica, buscando información de las autoridades y de representantes de la empresa.