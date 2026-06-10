Aerolíneas advierten sobre fraudes en venta de boletos para Mundial 2026

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La Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (

) y la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (

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) lanzaron ladigital "", que busca promover que los viajeros de la Copa Mundial FIFA 2026 compren sus boletos de avión en sitios autorizados, en una temporada en la que lademanda aumenta el riesgo deEles claro: unes unEnestán laspara reconocer yal comprar boletos aéreos.Las asociaciones exhortan a la población a adquirir sus tiquetes aéreos únicamente ende aerolíneas, aplicaciones verificadas o agencias debidamente reguladas.Así como desconfiar de ofertas que llegan poro cadenas de mensajería, con precios increíbles y/o que pidan transferencias a cuentas personales oLaresponde a un patrón que se ha agravado en cadainternacional.Durante el Mundial de Qatar 2022,bloqueó más de 500 millones de intentos de acceso a sitios fraudulentos, el doble de 2021.Mientras que en la, firmas comoidentificaron paquetes de viaje falsos, códigos QR y aplicaciones ilegítimas que suplantaban el sitio oficial del torneo.-----en compra de boletos de avión impacta enDe acuerdo con el análisis más reciente del Comité Regional de Prevención dedey la, Perú,y Chile registraron algunas de las mayores tasas deen transacciones de viaje en la región."La emoción de viajar para vivir la fiesta mundialista no puede convertirse en una oportunidad para los estafadores."Comprar únicamente a través de plataformas oficiales y canales autorizados es la mejor forma de garantizar transacciones seguras y evitar que los pasajeros sean víctimas de engaños que deriven en pérdidas económicas, robo de datos personales y experiencias de viaje frustradas", indicó, CEO dey vicepresidente regional depara las Américas.Al llamado dese suman sietede las Américas y Europa, plataformas de prevención dey procesadores de pago globales, junto con las principales asociaciones de agencias de viajes y turismo de, Chile,, Venezuela, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y República Dominicana.