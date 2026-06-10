Admite Serrano ser denunciante de periodista; "no es por IA", dice

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Tras revelarse que es el denunciante detrás de la investigación que la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene contra el director de La Noticia, Juan Pablo Moreno Rodríguez, el diputado local Héctor Serrano Cortés aseguró que buscará acreditar que el periodista forma parte de una presunta red delictiva dedicada a manipular información y afectar a personas, aunque evitó precisar públicamente cuál es el delito que atribuye al comunicador.

El legislador confirmó que fue él quien promovió la denuncia que originó la carpeta de investigación y rechazó que el procedimiento tenga relación con la reforma en materia de Inteligencia Artificial aprobada recientemente por el Congreso del Estado.

Afirmó que se trata de un asunto distinto, derivado de hechos que considera constitutivos de delito y que, según dijo, comenzó a documentar desde hace más de un año.

"Y lo digo de manera muy clara cualquiera que cometa a mi juicio un acto delictivo en mi contra por supuesto que habré de iniciar las acciones sin temor a que algunos traten de manipular la información de forma tendenciosa y hasta perversa. Hoy lo que aclaro es esta denuncia que presenté se la informé al propio denunciado hace más de un año, así fue como se presentó y no tiene nada que ver con el tema relacionado a lo que hicimos en materia de Inteligencia Artificial", indicó.

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Serrano sostuvo que previamente advirtió a Moreno Rodríguez sobre la posibilidad de emprender acciones legales en su contra y aseguró que la denuncia fue presentada meses después, debido a la acumulación de hechos que consideró agravios personales.

Insistió en que corresponderá a la Fiscalía determinar si las conductas denunciadas encuadran en algún ilícito y resolver la procedencia de la querella.

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Durante su posicionamiento, el diputado negó haber utilizado su cargo para influir en la actuación de la autoridad ministerial y defendió su derecho a recurrir a las instancias legales.

Además, acusó al periodista de intentar vincular el caso con la legislación sobre Inteligencia Artificial para desacreditar el procedimiento y sostuvo que dicha versión carece de sustento.

Respecto al alcance de la investigación, Serrano señaló que la denuncia fue presentada por hechos y no únicamente contra una persona en particular, por lo que será la propia autoridad la que determine quiénes podrían resultar involucrados.

También descartó que los anuncios de posibles acciones legales o de un eventual juicio político en su contra modifiquen su decisión de continuar con el procedimiento iniciado ante la Fiscalía.

"Yo no hablaré más del tema de la carpeta que sigue el curso legal y no me amedrenta las amenazas de su abogada en el sentido de que habrá que iniciar un juicio político. Yo actúo siempre con legalidad con estricto apego a la ley y así voy a seguirlo haciéndolo le moleste a quien le moleste", concluyó.