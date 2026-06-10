Compran motocicletas sin saber conducir: Villa Gutiérrez

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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que semanalmente se registran entre tres y cuatro siniestros viales en los que se ven involucrados motociclistas, una situación que atribuyó principalmente a conductas imprudentes al conducir.

Las declaraciones surgieron luego del siniestro ocurrido en el desnivel de Sierra Leona y Cordillera de los Alpes, al poniente de la ciudad, donde un motociclista de aproximadamente 40 años perdió la vida tras impactarse contra una camioneta Suzuki. El funcionario explicó que la corporación actuó como primer respondiente y realizó las diligencias correspondientes para documentar el hecho.

Villa Gutiérrez señaló que el crecimiento del parque vehicular de motocicletas ha incrementado los riesgos en las vialidades, ya que este medio de transporte se ha convertido en muchos casos en el vehículo familiar. Indicó que cada vez son más las personas que optan por adquirir una motocicleta debido a su bajo costo y facilidad de acceso.

En ese contexto, advirtió que muchas personas compran una motocicleta en establecimientos comerciales y comienzan a utilizarla sin contar con conocimientos suficientes sobre conducción o seguridad vial.

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Por ello, la Secretaría trabaja en acciones de prevención y capacitación para reducir el número de siniestros.

Como parte de estas medidas, anunció la próxima apertura de un curso gratuito dirigido a motociclistas, además de destacar que el nuevo Reglamento de Tránsito contempla modificaciones relacionadas con la regulación del uso de motocicletas, bicicletas y vehículos en general.