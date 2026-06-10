Policías alistan operativos por transmisiones del Mundial

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Para el inicio de la trasmisión del mundial de fútbol en el estadio Libertad Financiera, se espera la asistencia de 10 mil asistentes, donde se tomarán las medidas para evitar el consumo de bebidas embriagantes en la vía pública, informó Jesús Juárez Hernández titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

"Estamos ahí listos con la División Caminos y obviamente de todo el apoyo metropolitano que traemos de la Guardia Civil, en coordinación con las policías municipales de la zona metropolitana", dijo sobre las acciones para que la calle no se convierta en una "cantina pública".

Exteriorizó que se desplegarán alrededor de 60 y 80 elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), cuyos oficiales se complementarán con la participación de policía municipal y personal de seguridad privada.

Explicó que cada corporación asumirá tareas diversas para atender todos los puntos del complejo deportivo, tanto al interior como al exterior, a fin de evitar que ingresen objetos prohibidos.

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"Un plan de trabajo, un programa para atender el tema del mundial. Está más versado en la movilidad, en la carretera 57 en coordinación con la Guardia Nacional. Ahí nos van a ver patrullando y trabajando juntos", concluyó.

Policía de la Capital implementará operativo

Con el objetivo de garantizar entornos seguros para las familias y visitantes que participarán en las actividades alusivas al Mundial de Futbol 2026, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegará un operativo de vigilancia en el Centro Histórico, donde se realizarán transmisiones de partidos, exhibiciones, concursos y actividades recreativas organizadas por el Gobierno de la Capital.

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Para garantizar la seguridad en el marco de la fiesta mundialista, la Policía de la Capital cuenta con un plan operativo que contempla la presencia permanente de oficiales en las plazas de Fundadores, Armas y El Carmen, principales sedes de las actividades recreativas, con el propósito de preservar el orden público, proteger a los asistentes y salvaguardar la infraestructura instalada para el evento.

El dispositivo contará con un estado de fuerza de 100 elementos, integrado por el agrupamiento Centinela, personal en patrullas, motocicletas, bicicletas y vigilancia estacionaria, que mantendrán presencia preventiva tanto en las plazas como en los principales corredores peatonales, zonas comerciales y puntos de alta afluencia del primer cuadro de la ciudad.

De manera complementaria, se mantendrán recorridos de vigilancia en sectores estratégicos del Centro Histórico, incluyendo la Alameda, pasajes comerciales y vialidades con alta concentración de personas y vehículos.

Además, se mantendrá una coordinación con diversas áreas del Gobierno de la Capital a fin de que la máxima fiesta del fútbol mundial se desarrolle en un ambiente de tranquilidad, convivencia familiar y saldo blanco.