Interapas anuncia monitoreo permanente en Río Paisanos

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El organismo operador Interapas se comprometió ante vecinos de la zona del Río Paisanos a concluir las obras pendientes para evitar las descargas de aguas residuales al afluente, además de implementar un esquema de monitoreo permanente en la infraestructura sanitaria para prevenir nuevos vertidos.

Durante una reunión con habitantes del sector, quienes solicitaron información sobre el avance de los trabajos y garantías de que la tubería que descargaba aguas negras al río quede definitivamente clausurada, el titular de la Unidad de Atención Social de Interapas, Juan Guillermo Cortés Jáuregui, reconoció retrasos en la ejecución de la obra debido a limitaciones presupuestales y procesos administrativos relacionados con la contratación de los trabajos.

El funcionario explicó que el organismo no recibe subsidios de los gobiernos federal, estatal o municipal, por lo que su operación depende de los pagos realizados por los usuarios. Añadió que las dificultades financieras del organismo han impactado en los tiempos de ejecución de algunos proyectos, entre ellos las acciones para resolver la problemática en el Río Paisanos.

Cortés Jáuregui informó que el área de Construcción tiene programado reanudar los trabajos el próximo lunes y estimó que las labores restantes podrían concluirse en un plazo de dos a tres días, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

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Los habitantes también solicitaron vigilancia constante en el cárcamo de bombeo, al considerar que las fallas operativas podrían provocar nuevamente el desbordamiento de aguas residuales hacia el río. Ante ello, Interapas se comprometió a coordinarse con las áreas de Construcción y Drenajes para establecer mecanismos de monitoreo y supervisión del equipo.

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Respecto a la separación de aguas pluviales y sanitarias, una de las principales preocupaciones de los vecinos, el representante de Interapas indicó que los detalles técnicos serán explicados por el personal responsable de la obra una vez que ésta quede concluida. No obstante, aseguró que una de las líneas que generaban descargas ya fue clausurada y reiteró el compromiso del organismo de finalizar las acciones necesarias para impedir que las aguas residuales continúen llegando al Río Paisanos.