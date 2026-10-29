Kamala Harris pide votar contra la "tiranía" de Trump

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La exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, derrotada por Donald Trump en las presidenciales de 2024, se sumó este jueves en la recta final de la campaña de las elecciones de medio mandato y llamó a votar contra la "tiranía" del republicano.

Kamala Harris llama a votar contra la tiranía de Trump

"Sé que para muchos de nosotros, durante el último año y medio, ha sido difícil. Hemos pasado por un abanico de emociones, desde la ira hasta la tristeza, la depresión, la frustración y la sensación de impotencia y desesperanza. Pero la cuestión es esta: ese momento ha terminado", declaró en un acto electoral en Macon (Georgia).

Harris, quien no descarta volver a aspirar a la Presidencia en 2028, aseguró que los padres fundadores del país previeron que llegaría "un momento como este", en el que, según dijo, un mandatario intentaría someter a los demás poderes del Estado.

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Demócratas buscan controlar Senado y gobernación en Georgia

"Pero lo maravilloso de este momento, tal como lo diseñaron los fundadores, es que, cuando nos enfrentamos a una tiranía de este tipo, tiene que llegar un momento en el que activemos el poder del pueblo. Y ese momento es ahora", afirmó al llamar a votar en las elecciones legislativas el 3 de noviembre.

La exvicepresidenta visitó Georgia, un estado que votó por Trump hace dos años y que ahora se perfila como decisivo para la "ola demócrata" que pronostican algunas encuestas.

Los demócratas buscan la reelección del senador Jon Ossoff, cuyo escaño consideran clave para disputar a los republicanos el control de la Cámara Alta. También aspiran a llevar a Keisha Lance Bottoms a la gobernación, lo que la convertiría en la primera mujer y la primera afroamericana gobernadora de Georgia.

A nivel nacional, las encuestas apuntan a una probable victoria de la oposición demócrata en la Cámara de Representantes y a la posibilidad de que arrebate a los republicanos la mayoría también en el Senado debido al descontento por la inflación y la guerra de Irán.

Trump visitó Georgia la semana pasada para intentar movilizar al electorado republicano, mientras que el expresidente Barack Obama participó el miércoles en la campaña demócrata en ese mismo estado.