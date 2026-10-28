Cáncer de León XIV "cambia las reglas"

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ROMA.- Aunque el papa León XIV se recupera favorablemente de una cirugía por cáncer de pulmón y seguirá adelante con un gran viaje a América Latina la próxima semana, el diagnóstico "cambia un poco las reglas del juego" para el Vaticano y para el pontificado aún joven de León, manifestó el martes un alto funcionario vaticano.

El arzobispo Paul Richard Gallagher, ministro de Exteriores de la Santa Sede, señaló que había existido la tentación de pensar que León era un "Superman, un superpapa" tras ser elegido en 2025 y "se puso manos a la obra" tras la prolongada enfermedad y muerte del papa Francisco.

"El hecho de que haya enfermado de la que es, en muchos sentidos, una de las enfermedades más comunes de nuestra época significa que es un pobre mortal como el resto de nosotros. Y creo que eso va a cambiar la manera en que lo vemos y posiblemente también la manera en que él se ve a sí mismo", declaró Gallagher a los periodistas en la Asociación de la Prensa Extranjera en Italia.

"Aunque la operación haya salido bien, y todo el mundo (diga) que hay motivos para un optimismo considerable, creo que, al mismo tiempo, cambia un poco las reglas del juego", añadió.

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A León, de 71 años, le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho el 13 de octubre después de que los médicos encontraron un tumor, diagnosticado posteriormente como adenocarcinoma.