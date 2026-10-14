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Hermano del papa León XIV también lucha contra el cáncer

Louis Prevost, hermano del pontífice, padece mieloma múltiple y participa en un ensayo clínico.

Por El Universal

Octubre 14, 2026 01:16 p.m.
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Hermano del papa León XIV también lucha contra el cáncer
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      De acuerdo con el medio de comunicación estadounidense CBS News, Louis Prevost, hermano mayor del papa León XIV, también libra una batalla contra el cáncer.

      Hermano del papa León XIV enfrenta mieloma múltiple

      Deborah Prevost, su esposa, comentó en una entrevista que el hermano del Pontífice padece de mieloma múltiple. Esta noticia surge luego de que el Vaticano anunciara el diagnóstico de cáncer pulmonar del Papa.

      Según CBS, Deborah no reveló la etapa en la que se encuentra el cáncer de Louis, pero dijo que actualmente participa en un ensayo clínico en un hospital local donde está recibiendo tratamiento.

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      Deborah Prevost explicó que a Louis le diagnosticaron por primera vez el cáncer en 2017, pero que logró mantenerla bajo y estable tras someterse a un tratamiento en 2019, que incluyó terapia con células madre y un ensayo clínico.

      Por otro lado, Deborah no pudo hablar sobre el estado actual de León XIV, pero dijo que su esposo y su hermano hablaron la semana pasada antes de que ingresara a su ensayo clínico.

      De la misma forma, el Vaticano tampoco reveló en qué etapa se encontraba el cáncer ni si este se había extendido.

      Detalles de la operación al papa León XIV

      Este martes 13 de octubre, al papa León XIV le extirparon un tumor canceroso en el pulmón, según informó el Vaticano.

      De acuerdo con la oficina de prensa del Vaticano, fue operado por un adenocarcinoma pulmonar, en una intervención en la que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida.

      "Un examen histológico extemporáneo confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba en las pruebas preoperatorias", indica el comunicado remitido a los medios, donde se especifica que la intervención del pontífice, de 71 años, duró aproximadamente noventa minutos.

      Un adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer de pulmón según lo definen diversas webs de sociedades médicas, aunque el término "cáncer" no aparece en el comunicado de la Santa Sede.

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