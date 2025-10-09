Casi 55 mil niños están desnutridos

Franja de Gaza.- Después de dos años de guerra y una aguda escasez de alimentos, más de 54,600 niños menores de 5 años en Gaza podrían estar gravemente desnutridos, y más de 12,800 afectados gravemente, según un nuevo estudio de una agencia de la ONU.

En agosto, aproximadamente el 16% de los niños de entre 6 meses y menos de 5 años en Gaza sufrían de un tipo de desnutrición conocido como emaciación aguda —el cual pone en riesgo la vida—, y de ellos casi el 4% padecían emaciación severa, según el análisis de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, el principal proveedor de atención médica para los refugiados palestinos en la región.

El estudio, publicado el miércoles en la revista médica The Lancet, es el más completo sobre el hambre infantil en la región hasta la fecha, señalaron los autores. Se basó en exámenes a casi 220.000 niños de docenas de centros de salud y sitios médicos en Gaza entre enero de 2024 y mediados de agosto.

“Ahora está bien fundado que los niños de Gaza están muriendo de hambre y requieren asistencia humanitaria inmediata y sostenida”, escribieron Jessica Fanzo de la Universidad de Columbia, Paul Wise de la Universidad de Stanford y Zulfiqar Bhutta de la Universidad Aga Khan en Pakistán.

