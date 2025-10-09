logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN FELICIDAD!

Fotogalería

¡GRAN FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Casi 55 mil niños están desnutridos

Por AP

Octubre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Casi 55 mil niños están desnutridos

Franja de Gaza.- Después de dos años de guerra y una aguda escasez de alimentos, más de 54,600 niños menores de 5 años en Gaza podrían estar gravemente desnutridos, y más de 12,800 afectados gravemente, según un nuevo estudio de una agencia de la ONU.

En agosto, aproximadamente el 16% de los niños de entre 6 meses y menos de 5 años en Gaza sufrían de un tipo de desnutrición conocido como emaciación aguda —el cual pone en riesgo la vida—, y de ellos casi el 4% padecían emaciación severa, según el análisis de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente, el principal proveedor de atención médica para los refugiados palestinos en la región.

El estudio, publicado el miércoles en la revista médica The Lancet, es el más completo sobre el hambre infantil en la región hasta la fecha, señalaron los autores. Se basó en exámenes a casi 220.000 niños de docenas de centros de salud y sitios médicos en Gaza entre enero de 2024 y mediados de agosto.

“Ahora está bien fundado que los niños de Gaza están muriendo de hambre y requieren asistencia humanitaria inmediata y sostenida”, escribieron Jessica Fanzo de la Universidad de Columbia, Paul Wise de la Universidad de Stanford y Zulfiqar Bhutta de la Universidad Aga Khan en Pakistán.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El Nobel premia avances en MOF
El Nobel premia avances en MOF

El Nobel premia avances en MOF

SLP

EFE

El premio de Química reconoce el desarrollo de un nuevo tipo de arquitectura molecular

Rusia golpea red eléctrica de Kiev
Rusia golpea red eléctrica de Kiev

Rusia golpea red eléctrica de Kiev

SLP

AP

Un ataque ruso daña gravemente una planta antes del invierno

James Comey se declara inocente, en caso penal
James Comey se declara inocente, en caso penal

James Comey se declara inocente, en caso penal

SLP

AP

Deslizamiento golpea autobús en India
Deslizamiento golpea autobús en India

Deslizamiento golpea autobús en India

SLP

AP