Caza furtivo F-35B se estrella en California

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WASHINGTON.- El Cuerpo de Infantería de Marina de Estados Unidos informó que se espera que el piloto de un caza furtivo F-35B sobreviva después de eyectarse del avión antes de que se estrellara en California.

El avión cayó el viernes cerca de la Base Aérea de Miramar, en San Diego. "El piloto se eyectó y fue trasladado a un centro médico local en condición estable para evaluación y tratamiento de lesiones que no ponen en peligro la vida", declaró el Cuerpo de Infantería de Marina en un comunicado actualizado.

Un video tomado por un helicóptero de noticias mostraba una columna de humo negro elevándose desde los restos en un lote de tierra, con varios vehículos militares y de bomberos y personas cerca.

Lo que parecía ser material blanco retardante de fuego cubría el suelo, y al menos una persona estaba rociando los restos con una manguera.

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Wade Lott vio el accidente mientras conducía al trabajo desde el sur de la línea de vuelo.

"Simplemente explotó, fue una locura", dijo Lott, de 36 años, quien observó desde su camioneta cómo dos aviones descendían juntos hacia la pista. El primero aterrizó sin incidentes, pero el segundo de repente comenzó a desacelerar, casi como si estuviera tratando de flotar, dijo Lott. Cuando el avión estaba a unos 30 metros (100 pies) sobre el suelo, el piloto se eyectó y su paracaídas se desplegó mientras ascendían unos 60 metros (200 pies) en el aire justo a tiempo.

"El avión impactó el suelo justo al lado de otro avión", dijo Lott. "Se abrió paso por la pista y simplemente explotó".