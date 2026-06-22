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Celebran llegada del verano en Stonehenge

Miles dieron la bienvenida al amanecer del día más largo del año

Por EFE

Junio 22, 2026 03:00 a.m.
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Celebran llegada del verano en Stonehenge
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      Salisbury, R.Unido.- Decenas de miles de personas celebraron el solsticio y dieron la bienvenida al verano este domingo en Stonehenge, en el emblemático monumento megalítico construido hace más de 5,000 años entre el Neolítico y la Edad de Bronce.

      El amanecer del día más largo del año, que da comienzo al verano, fue celebrado por más de 20,000 personas en Stonehenge, según la entidad Patrimonio Nacional (que preserva monumentos históricos), para ser testigos del momento de la alineación del sol naciente con el eje central del místico monumento.

      El astro rey salió pasadas las cinco de la madrugada por detrás de la Piedra del Talón, que forma parte del bloque de piedras que forman el círculo -crómlech- más famoso del mundo y declarado en 1986 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

      Esto dio paso al furor y vítores de los fans y curiosos presentes, que cada año atrae el levantamiento neolítico.

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      El sentimiento de comunidad se hizo palpable horas antes del amanecer con diversos rituales en pequeñas congregaciones, al son de la percusión y música que calentaba el alma de asistentes.

      "Se mira todo lo que se ha ido construyendo a medida que el sol ha ido creciendo, y sí, (lo que hay que hacer) para seguir adelante", dijo una ciudadana de Bristol, Kath Cuts, en su primera participación en cualquier solsticio en el círculo de piedras.

      La milenaria construcción, formada en círculos concéntricos por un centenar de menhires y dólmenes entre los que destacan la Piedra del Sacrificio, la del Altar y la del Talón en su epicentro, comenzó a levantarse alrededor del 3.000 a.C, con agrupaciones de agricultores en el Neolítico, y tardó unos 1.500 años en completarse. A esta época se le asocia el nacimiento de nuevas prácticas religiosas, centradas en monumentos de carácter permanente.

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