Celebran musulmanes chiíes el Arbaín
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
BAGDAD.- Millones de musulmanes chiíes observaron la peregrinación anual del Arbaín el martes en la ciudad santa iraquí de Kerbala, bajo la sombra de las tensiones regionales en curso y el temor a otra ronda de escalada en la guerra entre Estados Unidos e Irán.
El Arbaín se celebra 40 días después del Ashoura, que conmemora la muerte del imán Hussein, nieto del profeta Mahoma, y de miembros de su familia, en la Batalla de Kerbala en el 680 dC.
El gobernador de Kerbala, Nasseif Jassim al-Khattabi, informó el martes que más de 22 millones de personas ingresaron a la ciudad durante la peregrinación, incluidos unos 5 millones de visitantes no iraquíes, además de iraquíes de distintas regiones del país.
El evento es considerado una de las mayores concentraciones religiosas anuales del mundo.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Entre los visitantes extranjeros de mayor perfil estuvo el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, para participar en la peregrinación.
La presencia de Araghchi fue un recordatorio del delicado equilibrio que Irak —que mantiene estrechos vínculos tanto con Washington como con Teherán— ha llevado adelante desde el inicio de la guerra.
no te pierdas estas noticias
Brasil reduce su presencia diplomática en Argentina por ataques de Milei
AP
El gobierno brasileño llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires tras insultos de Milei a Lula.
Guatemala se mantiene alerta por el incremento de actividad en el Volcán de Fuego
AP
Autoridades guatemaltecas mantienen alerta roja y suspenden clases en zonas afectadas por la erupción del Volcán de Fuego.
Grandes petroleras europeas reportan ganancias récord en primer trimestre
AP
El conflicto en Irán eleva precios del petróleo y genera críticas del presidente Trump a petroleras estadounidenses.