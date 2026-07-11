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China logra una proeza espacial

Recupera primera etapa de un cohete para reutilizarla

Por EFE

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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China logra una proeza espacial
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      Pekín, China.- China recuperó este viernes con éxito la primera etapa de un cohete Larga Marcha-10B tras un retorno vertical sobre una plataforma marítima, en la primera recuperación controlada de este tipo lograda por el país asiático, informaron medios estatales.

      El cohete despegó desde el centro de lanzamiento comercial de la isla de Hainan, en el sur de China, tras lo cual su primera etapa regresó de forma vertical y fue recuperada en una plataforma situada en el mar, indicó el Diario del Pueblo.

      La configuración reutilizable del cohete puede lanzar una carga útil de hasta 16,000 kilogramos a lo que se conoce como órbita terrestre baja, informó Xinhua.

      Según el diario oficialista Global Times, la operación supone la primera recuperación controlada de la primera etapa de un lanzador realizada con éxito por China y también la primera del mundo basada en un sistema de red.

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      La maniobra representa un avance en los planes chinos para desarrollar cohetes reutilizables, una tecnología considerada clave para reducir costes, aumentar la frecuencia de lanzamientos y sostener futuras constelaciones de satélites y misiones de mayor complejidad.

      El sector aeroespacial chino, tanto estatal como comercial, ha intensificado en los últimos años las pruebas de reutilización parcial de lanzadores, aunque el proceso ha estado marcado por varios ensayos incompletos.

      En abril, el cohete comercial Tianlong-3, de la empresa Space Pioneer, no completó su debut tras registrar una anomalía en vuelo poco después del despegue desde Jiuquan, en el noroeste del país.

      La recuperación de este viernes llega en un momento de expansión del sector espacial chino, con un aumento de los lanzamientos, el desarrollo de nuevas familias de cohetes y una mayor competencia entre empresas privadas y programas estatales.

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