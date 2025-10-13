China se mantiene firme ante aranceles de EU

Beijing, China.- China indicó el domingo que no retrocederá ante la amenaza de un arancel del 100% por parte del presidente Donald Trump, e instó a Estados Unidos a resolver las diferencias a través de negociaciones en lugar de amenazas. El vicepresidente JD Vance defendió la posición de Trump y pareció anunciar a Beijing que no sea agresivo en su respuesta.

“La postura de China es consistente”, afirmó el Ministerio de Comercio en un comunicado publicado en línea. “No queremos una guerra arancelaria, pero no los tememos”.

Fue el primer comentario oficial de China sobre la amenaza de Trump de aumentar el impuesto a las importaciones chinas para el 1 de noviembre, en respuesta a las nuevas restricciones chinas sobre la exportación de tierras raras, un material clave para muchos productos de consumo y militares.

El intercambio amenaza con descarrilar una posible reunión entre Trump y el líder chino, Xi Jinping, y poner fin a una tregua en una guerra arancelaria en la que nuevos aranceles de ambas partes superaron brevemente el 100% en abril.

Vance dijo que Trump está comprometido a proteger los medios de vida económicos de EU. Señaló que el hecho de que China tiene “tanto control sobre el suministro crítico en EU” es la definición de una emergencia nacional y, justifica la medida.