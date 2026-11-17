¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

SHENZHEN, China (AP) — Los líderes de China y Canadá acordaron el martes recortes arancelarios adicionales y pidieron profundizar sus lazos, mientras Ottawa maneja unas relaciones tensas con Estados Unidos.

Acuerdo comercial y recortes arancelarios entre China y Canadá

El presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, se reunieron antes de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, y ambos elogiaron la asociación estratégica que acordaron impulsar este año y señalaron una mejora de los vínculos económicos.

La oficina de Carney dijo en un comunicado que las nuevas medidas amplían y extienden un acuerdo anterior entre los países.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Según el acuerdo, China proporcionará un alivio arancelario adicional sobre exportaciones canadienses por un valor de alrededor de 400 millones de dólares canadienses (280 millones de dólares), incluidos cortes de cerdo congelados, pescado y mariscos.

A cambio, Canadá extenderá por dos años las exenciones arancelarias para ciertos productos chinos de acero y aluminio.

Contexto y declaraciones de los líderes

La reunión se produjo un día después de que Carney comentara que Canadá podría recurrir a fabricantes de automóviles chinos si las negociaciones comerciales con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no logran mantener una industria automotriz norteamericana integrada.

"Mejorar y desarrollar las relaciones China-Canadá sirve a los intereses de los pueblos de ambos países y también contribuye a salvaguardar la paz, la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad mundiales. Esta es la elección correcta", dijo Xi.

Carney señaló que los intercambios entre Canadá y China han aumentado en los últimos meses y elogió que ahora hay "mayor previsibilidad y estabilidad" en su relación.

"La estabilización de nuestro acuerdo comercial bilateral es indicativa de cómo podemos trabajar juntos de manera más amplia, pragmática, para resolver problemas", comentó.

Carney añadió que su país va adelantado respecto al calendario en su plan de aumentar las exportaciones a China en un 50% para finales de la década.

Xi y Carney alcanzaron un acuerdo en enero que permite la entrada a Canadá de decenas de miles de vehículos eléctricos chinos con aranceles reducidos.

Según el acuerdo de enero, Canadá redujo su arancel del 100% sobre los vehículos eléctricos chinos al 6,1%, permitiendo inicialmente hasta 49.000 vehículos al año, con un tope que aumentará con el tiempo. A cambio, China aceptó reducir los aranceles sobre productos agrícolas canadienses como la canola.