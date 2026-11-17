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MANILA, Filipinas (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Filipinas el martes, donde tenía previsto reunirse con socios regionales, hablar de comercio y buscar un respiro de una serie de reveses en casa, que van desde una gran interrupción en el tráfico aéreo estadounidense hasta un escándalo que ha sacudido a la industria mundial de la IA.

Donald Trump inicia agenda en Filipinas con reuniones y acuerdos

Manila, la capital filipina, es la primera parada de Trump en un viaje de tres días que más tarde lo llevará a China para unas históricas conversaciones nucleares trilaterales con el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladímir Putin, y, según Trump, potencialmente para una reunión con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un.

Se trata del primer viaje al extranjero de Trump desde que su partido sufrió duras pérdidas en las elecciones de mitad de mandato. Tanto la Casa Blanca como el mercado bursátil se han visto sacudidos por la salida de Jensen Huang de Nvidia la semana pasada, después de admitir una relación extramarital con una presunta agente del gobierno chino. Beijing ha dicho que no estuvo involucrado.

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Mientras bajaba las escaleras del Air Force One, Trump levantó el puño. Un niño le entregó pequeñas banderas estadounidenses y filipinas, que Trump agitó y luego hizo girar en grandes movimientos circulares mientras sonreía. El presidente de Estados Unidos fue recibido por una banda de música que tocaba "YMCA" mientras caminaba hacia un helicóptero que lo esperaba.

Trump será agasajado en la cumbre anual de la ASEAN

Las primeras horas de Trump en Filipinas incluirán toda la puesta en escena tranquilizadora del aliado con tratado más antiguo de Washington en Asia, incluida una recepción con cócteles y una cena con otros líderes mundiales, un paréntesis frente a algunos de los asuntos más espinosos en casa. Será agasajado la noche del martes en una gala como "invitado de honor" en la cumbre anual de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.

Los líderes de la ASEAN han estado trabajando en un pacto de no agresión con China en las aguas disputadas del mar de China Meridional, una ruta clave del comercio mundial. En los últimos años, los enfrentamientos se han intensificado especialmente entre fuerzas de guardacostas y navales chinas y filipinas en bajíos en disputa.

Lo primero en la agenda de Trump el martes es una reunión con los líderes del Quad, un grupo formado por Estados Unidos, Australia, India y Japón, que ha buscado contrarrestar la influencia de China en Asia-Pacífico. Será la primera reunión de los líderes del Quad desde que Trump regresó a la Casa Blanca el año pasado.

Luego está previsto que Trump firme un acuerdo comercial con Tailandia, el tipo de pacto que ha disfrutado concretar desde que lanzó una guerra comercial el año pasado, apuntalada por fuertes amenazas arancelarias.

Estados Unidos había anunciado en octubre pasado un marco comercial con Tailandia en el que ese país eliminaría aranceles sobre la mayoría de los bienes estadounidenses, así como barreras para importar automóviles, productos alimenticios y medicamentos farmacéuticos de Estados Unidos, según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. En ese momento, el gobierno de Trump había señalado que Tailandia también gastaría más de 18 mil millones de dólares en aeronaves de Estados Unidos y compraría productos agrícolas estadounidenses y gas natural licuado.

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló en febrero el arancel del 19% que Trump impuso a los bienes procedentes de Tailandia. El gobierno buscó aranceles de reemplazo en julio al imponer un gravamen del 12.5% a las importaciones desde Tailandia por no tomar medidas para oponerse al uso de trabajo forzoso.

Antes de la cena de gala la noche del martes, Trump participará en lo que se anuncia como una "cumbre especial" con los líderes de la ASEAN, en la que se espera que debatan esfuerzos para profundizar los lazos comerciales y de seguridad, así como los conflictos arraigados de la región, incluida la violencia de años en Myanmar y las disputas en escalada en el mar de China Meridional, que Beijing reclama prácticamente en su totalidad.

Washington rechaza la amplia reclamación de China sobre esa vía marítima, y ha reiterado que está obligado a defender a Filipinas si fuerzas filipinas sufren un ataque armado.

Manifestaciones y reacciones durante la visita de Trump en Manila

Unos 1,500 manifestantes de izquierda realizaron una ruidosa protesta en una plaza del centro de Manila antes de la llegada de Trump, e instaron a los líderes en Filipinas a no seguir la pauta de política exterior de Estados Unidos.

Agitaron banderas rojas y levantaron una gran pancarta que decía: "¡Resistan la guerra y el saqueo de Estados Unidos!". Planeaban quemar una efigie de Trump. Policías antidisturbios con escudos y porras de madera permanecían cerca para mantener el orden.

"El gobierno filipino no debería tratar con un perdedor así, por lo que nuestro llamado al gobierno de Marcos es que deje de ser un títere de Donald Trump y que sostenga una política exterior independiente para Filipinas", manifestó el líder de la protesta, Teddy Casiño, a The Associated Press en la plaza Liwasang Bonifacio, en referencia al presidente, Ferdinand Marcos Jr .

Reuniones previstas con el presidente filipino — y posiblemente con una vieja amiga

Trump tiene previsto recibir el miércoles una bienvenida con alfombra roja y plenos honores militares por parte del presidente filipino Ferdinand Marcos Jr., seguida de un banquete de Estado como parte de su visita al palacio presidencial de Malacanang. Se espera que Trump y Marcos reafirmen su compromiso con la alianza entre sus países.

Las autoridades están organizando una posible breve reunión en Malacanang con una vieja conocida —Imelda Marcos— si se encuentra lo suficientemente bien y obtiene el visto bueno de sus médicos.

Ahora con 97 años y en silla de ruedas, la ex primera dama filipina, figura del jet set y madre del actual presidente, asistió a fiestas en Nueva York hace décadas, en su apogeo como la controvertida esposa de un hombre fuerte filipino, que sería derrocado en un alzamiento público prodemocracia de 1986.

Pero la amistad con Trump perduró, y Trump a menudo preguntaba a Marcos Jr. y a otros funcionarios filipinos: "¿Cómo está Imelda?", contó a The Associated Press el embajador filipino en Washington, Jose Manuel Romualdez.

"Las conexiones personales son muy importantes para él", señaló Romualdez.

Cuando el líder filipino se reunió con Trump en la Casa Blanca el año pasado, llevó una nota de su madre que agradecía al presidente de Estados Unidos su firme respaldo a Filipinas. "El presidente Trump estaba muy contento y le dijo a Marcos: ´por favor saluda a tu madre´", según Romualdez.

También se espera que Trump anuncie una serie de acuerdos comerciales e inversiones en los sectores de aviación, defensa, energía y tecnología, antes de dirigirse a Shenzhen, China, para la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico.