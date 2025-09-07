Chocan propalestinos y policía de Londres

La policía británica se enfrentó el sábado con manifestantes que se reunieron fuera del Parlamento para desafiar la prohibición del grupo Palestine Action, considerado por el gobierno como una organización terrorista, y arrestó a decenas de ellos.

Defend Our Juries, el grupo de campaña que organizó la protesta, dijo que 1.500 personas participaron en la manifestación en Londres, sosteniendo carteles que decían “Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action”.

En cuestión de minutos, la policía comenzó a arrestar a los manifestantes, mientras los transeúntes coreaban “Qué vergüenza” y “Policía metropolitana, elijan un lado, justicia o genocidio”. Hubo algunos enfrentamientos y diálogos airados mientras los oficiales arrastraban a los manifestantes, que se dejaban caer al ser retirados de la multitud.

“La expresión de apoyo a una organización proscrita es un delito penal en virtud de la Ley de Terrorismo”, dijo la policía metropolitana en las redes sociales. “Donde nuestros agentes vean delitos, haremos arrestos”.

Fue un proceso lento, en el que los agentes arrestaron a unos 150 manifestantes después de varias horas, entre ellas, un número no especificado de personas detenidas por ataques violentos. Cientos de manifestantes más permanecieron sentados en la plaza.

Más de 700 personas fueron arrestadas en protestas anteriores, y 138 han sido acusadas según la Ley de Terrorismo.

El gobierno proscribió a Palestine Action en julio después de que activistas irrumpieran en una base de la Real Fuerza Aérea y vandalizaran aviones para protestar contra lo que califican como el apoyo de Reino Unido a la ofensiva de Israel contra Hamás en Gaza. Los activistas rociaron pintura roja en los motores de dos aviones cisterna y causaron más daños con palancas.