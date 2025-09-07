logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MARÍA, VALE E INÉS AMAN AL NIÑO JESÚS

Fotogalería

MARÍA, VALE E INÉS AMAN AL NIÑO JESÚS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Chocan propalestinos y policía de Londres

Activistas repudian genocidio israelí

Por AP

Septiembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Chocan propalestinos y policía de Londres

 La policía británica se enfrentó el sábado con manifestantes que se reunieron fuera del Parlamento para desafiar la prohibición del grupo Palestine Action, considerado por el gobierno como una organización terrorista, y arrestó a decenas de ellos.

Defend Our Juries, el grupo de campaña que organizó la protesta, dijo que 1.500 personas participaron en la manifestación en Londres, sosteniendo carteles que decían “Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action”.

En cuestión de minutos, la policía comenzó a arrestar a los manifestantes, mientras los transeúntes coreaban “Qué vergüenza” y “Policía metropolitana, elijan un lado, justicia o genocidio”. Hubo algunos enfrentamientos y diálogos airados mientras los oficiales arrastraban a los manifestantes, que se dejaban caer al ser retirados de la multitud.

“La expresión de apoyo a una organización proscrita es un delito penal en virtud de la Ley de Terrorismo”, dijo la policía metropolitana en las redes sociales. “Donde nuestros agentes vean delitos, haremos arrestos”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fue un proceso lento, en el que los agentes arrestaron a unos 150 manifestantes después de varias horas, entre ellas, un número no especificado de personas detenidas por ataques violentos. Cientos de manifestantes más permanecieron sentados en la plaza.

Más de 700 personas fueron arrestadas en protestas anteriores, y 138 han sido acusadas según la Ley de Terrorismo.

El gobierno proscribió a Palestine Action en julio después de que activistas irrumpieran en una base de la Real Fuerza Aérea y vandalizaran aviones para protestar contra lo que califican como el apoyo de Reino Unido a la ofensiva de Israel contra Hamás en Gaza. Los activistas rociaron pintura roja en los motores de dos aviones cisterna y causaron más daños con palancas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ordena Israel a los palestinos huir de Gaza
Ordena Israel a los palestinos huir de Gaza

Ordena Israel a los palestinos huir de Gaza

SLP

AP

Las fuerzas de defensa instan a los residentes que quedan en la ciudad a trasladarse a “zona humanitaria”

Tiburón mata a un australiano
Tiburón mata a un australiano

Tiburón mata a un australiano

SLP

AP

Ataque extremista mata a 57 en Nigeria
Ataque extremista mata a 57 en Nigeria

Ataque extremista mata a 57 en Nigeria

SLP

EFE

Solicitan cambio en régimen iraní
Solicitan cambio en régimen iraní

Solicitan cambio en régimen iraní

SLP

EFE