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Choque de dos trenes en Egipto deja 7 muertos

El maquinista es uno de los fallecidos; hay 125 heridos

Por AP

Noviembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Choque de dos trenes en Egipto deja 7 muertos
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      El Cairo, Egipto.- Dos trenes chocaron el domingo al sur de El Cairo, dejando al menos siete muertos y 125 heridos, informaron las autoridades. El maquinista es uno de los fallecidos.

      El impacto ocurrió en el distrito de al-Ayyat, en la provincia de Giza, a unos 52 kilómetros al sur de El Cairo, cuando un tren que viajaba hacia la provincia suroccidental de Fayoum se estrelló contra la parte trasera de un tren que se dirigía a la provincia sureña de Aswan, según el Ministerio de Transporte.

      Una inspección indicó que el choque ocurrió cuando el tren Giza-Fayyoum chocó con el último vagón del tren El Cairo-Aswan, que estaba detenido en la misma vía y viajaba en la misma dirección, según señalaron las autoridades.

      Los descarrilamientos y choques de trenes son comunes en Egipto, donde el sistema ferroviario tiene un historial de mala gestión y deficiente mantenimiento del equipo. En los últimos años, el gobierno anunció iniciativas de modernización.

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      Ayman Gamal, un residente de Kafr Girza en al-Ayyat donde ocurrió el choque, dijo que las personas que viven cerca corrieron al lugar, sacaron a los sobrevivientes y llamaron a las ambulancias. Algunos pasajeros quedaron atrapados dentro de uno de los vagones del tren detenido y estaban muertos cuando los sacaron, dijo.

      El presidente Abdel-Fattah el-Sissi dijo en redes sociales que ordenó una investigación inmediata del choque.

      El choque de trenes más mortífero de Egipto fue en 2002, cuando más de 300 personas murieron después de que se desató un incendio en un tren nocturno que viajaba de El Cairo al sur del país.

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