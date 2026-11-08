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Un diputado y tres policías mueren en Guatemala

Por AP

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Un diputado y tres policías mueren en Guatemala
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      CIUDAD DE GUATEMALA.- Un diputado y tres policías fallecieron en un ataque directo en el departamento de Zacapa, al este de la capital de Guatemala, confirmaron las autoridades el viernes.

      El Congreso de la República publicó una esquela lamentando la muerte del diputado Julio César Portillo Paz, que era representante del distrito de Zacapa por el partido Cabal.

      Portillo Paz había cambiado de partido y realizaba campaña electoral por Unidad Nacional de la Esperanza, que también confirmó su fallecimiento. Según las autoridades, varios impactos de bala en la cabeza y el tórax acabaron con la vida del político.

      En un mensaje a periodistas a través de WhatsApp, el Ministerio de Gobernación indicó que los policías perdieron la vida al repeler el ataque directo contra Portillo Paz y lamentó las muertes.

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      En videos y fotografías publicadas en redes sociales se observa cómo el diputado es trasladado por bomberos a un centro asistencial en una camilla y tiene manchas de sangre en su cuerpo. El Ministerio de Gobernación dijo que ampliará la información.

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