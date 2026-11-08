Sujeto asesina a 6 en una plaza en Cracovia

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CRACOVIA, Polonia.- Un hombre polaco con opiniones de extrema derecha condujo hacia una concurrida plaza central en Cracovia el sábado y abrió fuego, matando a seis personas e hiriendo a otras 15 antes de que la policía le disparara y lo hiriera, informaron las autoridades.

El ataque, que el ministro de Defensa polaco describió como un "acto terrorista", ocurrió en la Plaza Mayor, que está en el corazón del casco antiguo de Cracovia y es un importante centro turístico en la segunda ciudad más grande del país.

El agresor, un ciudadano polaco de 25 años, condujo a varios puntos de la plaza y abrió fuego en cada parada con un arma automática, informaron las autoridades. Aunque no dieron a conocer su nombre, el ministro del Interior polaco, Marcin Kierwinski, dijo que el hombre tiene opiniones "muy radicales" y "ultranacionalistas".

"Todo indica que estaba fascinado con las ideologías de extrema derecha", declaró Kierwinski en una rueda de prensa.

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Horas después del ataque, el primer ministro polaco Donald Tusk dijo que las autoridades encontraron los cuerpos de tres familiares del sospechoso —dos mujeres y un hombre— dentro de su casa en Ostrowiec Swietokrzyski, una ciudad a unos 150 kilómetros (93 millas) al noreste de Cracovia.

Cuatro mujeres y dos hombres murieron en el ataque en Cracovia. Al menos tres de las mujeres eran polacas, y uno de los fallecidos era del Reino Unido, informaron las autoridades. La policía aún intentaba identificar a las otras dos personas que murieron.

Un total de 13 personas fueron hospitalizadas en estado grave, informaron las autoridades, aunque esa cifra podría incluir al agresor, quien fue sometido a una cirugía después del ataque.

Por el momento se desconoce cuántas de las víctimas han sufrido heridas de bala. Dos de ellas fueron atendidas y dadas de alta pocas horas después del tiroteo masivo. Dos agentes de policía resultaron gravemente heridos, dijo Kierwinski. Cinco no polacos también resultaron heridos, indicó el comandante de la policía Marek Boron.

Varias personas resultan heridas en distintos lugares

Katarzyna Cislo, portavoz de la policía de Cracovia, declaró que el agresor vestía ropa de estilo castrense y un chaleco antibalas, y que utilizó un arma larga de tipo militar en el ataque. La policía encontró muchas otras armas, así como municiones, en su automóvil.

El joven siguió disparando contra la policía incluso después de haber sido baleado, dijo la vocera policial.

El agresor protagonizó un "recorrido violento" alrededor de la Plaza Mayor, dijo Cislo, lo que explica por qué hubo heridos en varios lugares, el tirador parece haber accionado solo.