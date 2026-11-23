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MONTEVIDEO.- Un choque entre dos vehículos en la región de Los Lagos, en el sur de Chile, provocó la muerte de seis personas, incluidos cuatro menores de edad, mientras que otras cinco personas resultaron heridas. Tres funcionarias de Carabineros y los dos hijos de una de ellas se encuentran entre los lesionados.

"Son 6 personas fallecidas de un sólo vehículo, pero del otro vehículo hay 5 lesionados y 2 niños que están en riesgo vital", confirmó el delegado provincial Fernando Bórquez. "Es un accidente de alto impacto social para nuestra gente en Chiloé".

Añadió que es posible que uno de los autos "sea un sedán", en el cual viajaran más personas de las recomendadas. "Es una recta que ha tenido muchos accidentes en muchos años, es una ruta muy compleja", indicó el delegado.

El choque entre los dos vehículos que circulaban en sentidos opuestos se produjo en una zona de recta de la Ruta 5 entre Dalcahue y Ancud, en Chiloé.

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Los paramédicos intentaron sin éxito reanimar a uno de los menores, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Funcionarias de Carabineros y menores que tenían una carga se dirigieron a una maratón y viajaban en uno de los autos.