Cierran investigación de programa nuclear sirio

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Viena, Austria.- La Junta de Gobernadores del OIEA, el organismo nuclear de la ONU, dio este miércoles por cerrada, tras quince años, su investigación sobre actividades secretas del programa atómico sirio durante la dictadura de Bachar al Asad, gracias a la cooperación y transparencia del nuevo Gobierno islamista.

Los 35 países miembros de la Junta, el órgano ejecutivo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), aprobaron por consenso una resolución en la que elogian la cooperación mostrada por Siria con los inspectores nucleares.

La Junta expresa en el texto su "satisfacción" por que Siria haya proporcionado la información y el acceso necesarios para someter a las salvaguardias del OIEA el material nuclear que anteriormente no había sido declarado. Destaca que el Organismo pudo finalmente aclarar y resolver las cuestiones pendientes de su investigación, que comenzó en 2011.

Tras el visto bueno del nuevo Gobierno sirio, liderado por Ahmed al Sharaa desde la caída de Bachar al Asad en diciembre de 2024, los inspectores del OIEA han tenido en las últimas semanas acceso a instalaciones y documentación relacionadas con el antiguo programa nuclear sirio, entre ellas el complejo de Deir al Zur, bombardeado en 2007 por Israel.

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