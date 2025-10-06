Cinco muertos en ataque en Ucrania

Kiev, Ucrania.- Rusia lanzó drones, misiles y bombas aéreas guiadas sobre Ucrania, matando a cinco personas en un ataque nocturno que, según las autoridades ucranianas, tuvo como objetivo infraestructura civil.

Moscú disparó 53 misiles balísticos y de crucero y envió 496 drones, detalló la fuerza aérea ucraniana. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que nueve regiones del país fueron impactadas.

Cuatro personas, incluido un adolescente de 15 años, murieron en un ataque combinado de drones y misiles en Leópolis, informaron las autoridades regionales y el servicio de emergencia de Ucrania.

En la ciudad sureña de Zaporiyia, un asalto aéreo mató a una mujer civil e hirió a otras nueve personas, incluida una adolescente de 16 años, señaló el gobernador regional Ivan Fedorov. Dijo que Rusia atacó con drones y bombas aéreas guiadas.

Zelenski reiteró su llamado a los socios occidentales de Kiev de que envíen defensas antiaéreas adicionales para combatir el “terror aéreo” de Rusia.

En su discurso nocturno a los ucranianos el domingo, el presidente Volodímir Zelenski acusó a Moscú de “intentar abiertamente destruir nuestra infraestructura civil ahora, antes del invierno: nuestra infraestructura de gas, generación y transmisión de electricidad”.

“Desafortunadamente, no ha habido una respuesta global digna y poderosa a todo lo que está sucediendo, a la magnitud cada vez mayor y el descaro de los ataques”, dijo, añadiendo que el presidente ruso Vladímir Putin “simplemente se ríe del silencio de Occidente y la falta de una respuesta contundente”.