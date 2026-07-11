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Mick Jagger, Thalía y Beckham en cuartos de final en Miami

Thalía apoyó a Noruega con camiseta y video dedicado a Erling Haaland durante el encuentro.

Por El Universal

Julio 11, 2026 06:21 p.m.
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Mick Jagger, Thalía y Beckham en cuartos de final en Miami
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      Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones, fue captado con una expresión de nerviosismo desde los primeros minutos del partido entre Noruega e Inglaterra (1-2 en tiempos extras).

      Presencia de celebridades en el Mundial 2026

      El encuentro de los cuartos de final del Mundial 2026 se disputó este sábado 11 en el Miami Stadium.

      La presencia del músico despertó una de las supersticiones más conocidas del futbol. Desde hace años, algunos aficionados aseguran que los equipos a los que apoya públicamente, o cuyos partidos presencia en vivo, terminan perdiendo, por lo que en redes sociales no tardaron en recordar la "maldición de Mick Jagger".

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      Apoyos y reacciones de otras figuras públicas

      Entre las celebridades presentes también apareció Thalía. La cantante mexicana fue captada en uno de los palcos con una playera que llevaba la palabra "México", aunque dejó claro que su apoyo era para Noruega y Erling Haaland.

      Incluso compartió un video en el que baila al ritmo del corrido dedicado al delantero noruego. "Haaland, Haaland", se escucha de fondo mientras sonríe a la cámara.

      Quienes tampoco faltaron fueron David y Victoria Beckham. La exintegrante de las Spice Girls asistió con un look discreto en tonos beige, acompañado de lentes a juego y su característico peinado con ondas.

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