Universidad Abierta y a Distancia inicia convocatoria 2026

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 11 (EL UNIVERSAL).- El registro de aspirantes y la obtención del folio para ingresar a la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) comenzará el lunes 20 de julio y estará disponible hasta el 2 de agosto de 2026, a través del micrositio oficial https://www.unadmexico.mx/convocatoria2026/#, informó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

SEP abre registro para licenciaturas en UnADM 2026

Este año la UnADM ofrecerá 20 mil 40 espacios en 20 programas educativos dirigidos a personas egresadas de bachillerato que deseen cursar una licenciatura en modalidad abierta y a distancia.

La oferta académica contempla 20 licenciaturas distribuidas en las áreas de Ciencias de la Salud, Biológicas y Ambientales, Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología, Ciencias Sociales y Administrativas.

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Entre ellas destacan: Derecho, Desarrollo de Software, Nutrición Aplicada, Contaduría y Finanzas Públicas, Gestión Industrial, Mercadotecnia Internacional, Biotecnología, Logística y Transporte, Gerencia de Servicios de Salud y Administración, Gestión Pública.

Detalló que los folios aceptados se publicarán en la página oficial de la UnADM el 9 de noviembre de 2026. A partir de esa fecha iniciará el proceso de inscripción para las personas seleccionadas, quienes cursarán un propedéutico a partir del 4 de enero de 2027, previo al inicio oficial del semestre, programado para el 11 de enero de 2027.

Requisitos y fases del proceso de admisión UnADM 2026

Por su parte, la rectora de la UnADM, Lilian Kravzov Appel, explicó que el proceso de admisión está dirigido a personas de nacionalidad mexicana que hayan concluido el nivel medio superior y cuenten con CURP certificada con la leyenda "Verificada con el Registro Civil" o CURP Biométrica; certificado total de bachillerato o equivalente, y constancia de haber aprobado un curso en línea de Saberes MX, Cursos @prendeMX o de la propia UnADM.

Agregó que las personas aspirantes a las licenciaturas en Seguridad Pública y Enseñanza de la Matemática deberán presentar la documentación laboral específica prevista en la convocatoria.

Destacó que el proceso de admisión consta de cuatro fases obligatorias: Obtención del folio y carga documental, Encuesta de Aspirantes, Cuestionario Único de Habilidades, Curso de Ingreso a la UnADM.

La conclusión satisfactoria de cada una de ellas será indispensable para continuar en el procedimiento.

La Encuesta de Aspirantes deberá responderse del 10 al 16 de agosto; el Cuestionario Único de Habilidades estará disponible del 24 de agosto al 6 de septiembre, mientras que el Curso de Ingreso a la UnADM se desarrollará del 28 de septiembre al 18 de octubre, sin posibilidad de prórroga. La asignación de lugares se realizará conforme al porcentaje obtenido por las personas aspirantes que completen todas las etapas del proceso. Los resultados serán definitivos e inapelables.

Las personas interesadas pueden consultar el Registro Nacional de Opciones para Educación Superior (RENOES) para conocer otras alternativas educativas, además de revisar la oferta académica, los requisitos específicos de cada licenciatura, los procesos de titulación y la información completa de la convocatoria en el portal oficial de la UnADM. Cualquier duda relacionada con el proceso será atendida exclusivamente mediante la Mesa de Servicio de la UnADM, disponible del 20 de julio al 8 de noviembre de 2026.