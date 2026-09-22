logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Jugar con la memoria para mirar el presente

Fotogalería

Jugar con la memoria para mirar el presente

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Clima, guerras y divisiones, sombras en NU

Líderes mundiales se reúnen en Nueva York en un momento de enorme polarización

Por AP

Septiembre 22, 2026 03:00 a.m.
A
Clima, guerras y divisiones, sombras en NU
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Naciones Unidas.- Bajo una sombra global de guerras y amargas divisiones, los líderes mundiales se reúnen en Naciones Unidas esta semana ante nuevos temores de que una inteligencia artificial desbocada podría amenazar a la humanidad, cuando los impactos climáticos y la alza de los precios ya están haciendo la vida mucho más difícil para cientos de millones de personas.

      La reunión anual de alto nivel en la Asamblea General de la ONU también estará marcada por grandes guerras en Irán, Gaza, Ucrania, Sudán, Congo y Myanmar, y por una pregunta persistente: ¿pueden los líderes hacer algo para ponerles fin?

      ¿Y qué pueden hacer ante el implacable aumento del calentamiento global que amenaza el futuro del planeta, las crecientes desigualdades entre los países, y los sobresaltos de la economía mundial, mientras las rutas marítimas y las cadenas de suministro bloqueadas elevan el costo de vida y frenan el crecimiento?

      No cabe duda de que la ONU sigue siendo el lugar de encuentro para sus 193 países miembros y sus líderes. Se espera que unos 130 jefes de Estado y de gobierno hablen ante la Asamblea General a partir de este martes.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Entre las figuras principales estarán el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Ambos hablarán el martes después del discurso inaugural de Guterres sobre el "estado del mundo". El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, hablarán el miércoles.

      El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu —a quien el alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani, quería arrestar por su trato a los palestinos en Gaza— se dirigirá a la asamblea el jueves. Por segundo año, el presidente palestino Mahmud Abás no acudirá a la ONU porque Estados Unidos se ha negado a concederle una visa. Aun así, se dirigirá a la asamblea por videoconferencia.

      Igualmente reveladora es la lista de ausentes en la asamblea. El presidente de China, Xi Jinping, se reúne con Trump en Washington el miércoles, pero se salta —según algunos diplomáticos, desprecia— el encuentro de la ONU y envía en su lugar a un vicepresidente. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, tampoco acude, y el presidente de India, Narendra Modi, se ha retirado.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Delcy Rodríguez dice desde Nueva York que Venezuela sigue abriendo caminos de diálogo
      Delcy Rodríguez dice desde Nueva York que Venezuela sigue abriendo caminos de diálogo

      Delcy Rodríguez dice desde Nueva York que Venezuela "sigue abriendo caminos de diálogo"

      SLP

      EFE

      El primer encuentro entre un gobernante venezolano y estadounidense en más de una década será con Donald Trump.

      Macron y Trump acuerdan reducir tensiones en mercados energéticos
      Macron y Trump acuerdan reducir tensiones en mercados energéticos

      Macron y Trump acuerdan reducir tensiones en mercados energéticos

      SLP

      EFE

      El acuerdo incluye una moratoria para ataques contra infraestructuras energéticas y civiles en Ucrania, con énfasis en la protección civil.

      ONU respalda iniciativa para controlar modelos avanzados de IA
      ONU respalda iniciativa para controlar modelos avanzados de IA

      ONU respalda iniciativa para controlar modelos avanzados de IA

      SLP

      EFE

      Propuesta incluye creación de institución internacional para establecer estándares en IA.

      Juez federal rechaza bloqueo a intercambio de tierras para SpaceX en Texas
      Juez federal rechaza bloqueo a intercambio de tierras para SpaceX en Texas

      Juez federal rechaza bloqueo a intercambio de tierras para SpaceX en Texas

      SLP

      AP

      El Servicio de Pesca y Vida Silvestre aprobó el canje que permite a SpaceX expandir su plataforma de lanzamiento cerca de la frontera con México.