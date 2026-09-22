Clima, guerras y divisiones, sombras en NU

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Naciones Unidas.- Bajo una sombra global de guerras y amargas divisiones, los líderes mundiales se reúnen en Naciones Unidas esta semana ante nuevos temores de que una inteligencia artificial desbocada podría amenazar a la humanidad, cuando los impactos climáticos y la alza de los precios ya están haciendo la vida mucho más difícil para cientos de millones de personas.

La reunión anual de alto nivel en la Asamblea General de la ONU también estará marcada por grandes guerras en Irán, Gaza, Ucrania, Sudán, Congo y Myanmar, y por una pregunta persistente: ¿pueden los líderes hacer algo para ponerles fin?

¿Y qué pueden hacer ante el implacable aumento del calentamiento global que amenaza el futuro del planeta, las crecientes desigualdades entre los países, y los sobresaltos de la economía mundial, mientras las rutas marítimas y las cadenas de suministro bloqueadas elevan el costo de vida y frenan el crecimiento?

No cabe duda de que la ONU sigue siendo el lugar de encuentro para sus 193 países miembros y sus líderes. Se espera que unos 130 jefes de Estado y de gobierno hablen ante la Asamblea General a partir de este martes.

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Entre las figuras principales estarán el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Ambos hablarán el martes después del discurso inaugural de Guterres sobre el "estado del mundo". El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, hablarán el miércoles.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu —a quien el alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani, quería arrestar por su trato a los palestinos en Gaza— se dirigirá a la asamblea el jueves. Por segundo año, el presidente palestino Mahmud Abás no acudirá a la ONU porque Estados Unidos se ha negado a concederle una visa. Aun así, se dirigirá a la asamblea por videoconferencia.

Igualmente reveladora es la lista de ausentes en la asamblea. El presidente de China, Xi Jinping, se reúne con Trump en Washington el miércoles, pero se salta —según algunos diplomáticos, desprecia— el encuentro de la ONU y envía en su lugar a un vicepresidente. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, tampoco acude, y el presidente de India, Narendra Modi, se ha retirado.