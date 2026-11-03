Con ritos vudú celebran a los difuntos en Haití

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Puerto Príncipe.- Los haitianos celebran el 1 y 2 de noviembre en los cementerios la fiesta de Guédé, un rito del vudú en honor a los difuntos, que este año ha visto mermada la asistencia en algunos lugares porque las bandas armadas impiden o limitan el acceso a muchos camposantos.

En el cementerio de Kagouye, en la localidad de Meyotte, en la comuna de Pétion-Ville, al sureste de Puerto Príncipe, zona que no está bajo el control directo de las pandillas, varios miles de practicantes del vudú acuden a la cita anual con los difuntos.

Frente a la Cruz del Barón Samedi, jefe de los espíritus Guédé y de los muertos, decenas de vuduistas se congregan para hacer ofrendas. Derraman aguardiente, encienden velas y pronuncian invocaciones. En el orden del día figura todo tipo de peticiones: empleo, maridos, esposas, viajes y, sobre todo, protección. Pero también agradecimientos dirigidos a los espíritus.

"La fiesta de Guédé es nuestro patrimonio. Es nuestro deber, cuando llega este día, venir a dialogar con nuestros ancestros y nuestros seres queridos que ya han cruzado al otro lado. Es un día importante para nosotros", cuenta Allrich Jean, un vuduista que recuerda que también vino a pedir a los muertos que les abran el camino que tienen por delante.

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