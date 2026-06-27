Condenan al autor de un ataque en Alemania

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Berlín, Alemania.- Un médico saudí fue declarado culpable el viernes de cargos que incluyen asesinato y condenado a cadena perpetua por el ataque en que embistió con un auto contra un mercado navideño en la ciudad alemana de Magdeburgo en 2024, que dejó seis muertos.

El acusado, Taleb al-Abdulmohsen, de 51 años de edad, fue juzgado en noviembre en el tribunal estatal de la ciudad oriental. El tribunal consideró que tiene una culpabilidad "particularmente grave", informó la agencia de noticias alemana dpa. Eso significa que no podrá optar a la libertad después de 15 años, como suele ocurrir en Alemania.

Cinco mujeres y un niño murieron, y muchas más personas resultaron heridas, en el ataque del 20 de diciembre de 2024, que duró poco más de un minuto.

Los investigadores han señalado que el ataque se cometió con un BMW X3 alquilado, que alcanzó velocidades de hasta 48 km/h (30 mph) durante la embestida. Indicaron al presentar la acusación formal que el acusado no estaba bajo los efectos del alcohol y que, al parecer, actuó por insatisfacción con el resultado de una disputa legal y el fracaso de varias denuncias penales.

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También han afirmado que planeó el ataque sin cómplices.