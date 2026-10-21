Confirma Nigeria un caso de ébola en su capital

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LAGOS, Nigeria.- Nigeria confirmó el martes un caso de ébola en su capital, Abuya, después de que una mujer que llegó desde Uganda dio positivo al virus, informó el Ministerio de Salud.

La mujer comenzó a mostrar síntomas el 7 de octubre y fue ingresada en un hospital privado de Abuya el 11 de octubre, donde posteriormente fue diagnosticada con ébola. No estaba claro cuándo llegó a Nigeria.

El ministro de Salud, Muhammad Pate, señaló que las autoridades ya comenzaron a rastrear a 44 personas identificadas como contactos de la paciente. "Estamos haciendo todo lo posible para contener este caso rastreando a todos los contactos que el individuo pudo haber tenido", indicó.

Uganda había reportado casos de ébola, pero posteriormente fue declarada libre del virus.

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El Ministerio de Salud de Uganda dijo que la paciente sólo había transitado por Uganda y que es una mujer nigeriana que había estado en un viaje de negocios a la región oriental del Congo. Las autoridades nigerianas no han revelado su nacionalidad.

"El viaje a través de Uganda no establece que la infección haya ocurrido aquí. La ubicación de la exposición sigue bajo investigación", dijo el ministerio en un comunicado. El ministerio insistió en que Uganda no tiene "casos activos confirmados de ébola".

Nigeria es el país más reciente en reportar un caso de ébola mientras el último brote se propaga por la región. Kenia confirmó su primer caso a principios de este mes y desde entonces ha registrado nueve infecciones.

El doctor Jean Kaseya, director general de los Centros para el Control de Enfermedades de África, dijo en X que "nos enfrentamos a una amenaza extremadamente grave", con una tasa de letalidad de casi el 50% de los casos.