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Confirman tercera muerte por inundaciones

Por AP

Julio 25, 2026 03:00 a.m.
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Confirman tercera muerte por inundaciones
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      AUSTIN, Texas.- El gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó el viernes la muerte de una tercera persona debido a las catastróficas inundaciones de este mes, las cuales motivaron más de 500 rescates, causaron daños en viviendas y negocios, y todavía mantienen algunas zonas inaccesibles.

      Abbott indicó que una persona que intentaba conducir a través de aguas inundadas fue arrastrada el lunes.

      El gobernador viajó a la ciudad de Cotulla, a unos 145 kilómetros al suroeste de San Antonio, para realizar un sobrevuelo y evaluar los daños causados por las aguas, que, según dijo, se mantienen aisladas a algunas zonas de la ciudad. 

      El río Nueces alcanzó un nivel de 8,8 metros, pero ya llegó a su punto máximo y se tiene previsto que siga bajando.

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      Otras zonas río abajo seguirán viendo un aumento en el nivel del agua hasta principios de agosto, en particular en el embalse del lago Corpus Christi.

      "Cualquiera que viva, trabaje, se desplace o simplemente camine por zonas río abajo del Nueces... debe de estar consciente de los posibles peligros", advirtió Abbott.

      Las lluvias azotaron la zona del centro de Texas durante varios días la semana pasada. 

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