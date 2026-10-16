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Fotos | A balazos, ultiman a elemento de la GN en Tanquián

El crimen ocurrió la noche del jueves, sobre la calle Vicente Guerrero

Por Huasteca Hoy

Octubre 16, 2026 12:01 p.m.
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Fotos | A balazos, ultiman a elemento de la GN en Tanquián
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      TANQUIÁN.- Un elemento de la Guardia Nacional (GN) fue privado de la vida a tiros cuando circulaba en una motocicleta por la zona centro de Tanquián.

      El crimen ocurrió la noche del jueves, sobre la calle Vicente Guerrero, entre Constitución y Morelos, cerca de la zapatería Don Rosendo.

      Febronio Lara Cruz, elemento activo de la Guardia Nacional y vecino de la localidad La Reforma, del municipio de Tempoal, Veracruz, se encontraba disfrutando de unos días de descanso y circulaba en su motocicleta por la zona centro de Tanquián.

      De pronto fue atacado a tiros y se presume que intentó defenderse con un arma que traía, pero sus agresores portaban armas largas y lo acribillaron.

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      Había mucha gente alrededor y se hicieron reportes al Sistema de Emergencias 911. Poco después llegaron policías y militares, quienes confirmaron que Febronio ya no tenía signos vitales.

      Nadie proporcionó información sobre los agresores. En el lugar encontraron casquillos percutidos de arma larga (de los agresores) y de arma corta, que probablemente portaba la víctima; sin embargo, no se encontró dicha arma.

      La zona fue acordonada y posteriormente arribó personal de la Fiscalía General del Estado, autoridad que se encargó de trasladar el cuerpo al Servicio Médico Legal y continúa con las investigaciones para esclarecer el crimen.

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