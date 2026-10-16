logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Fotogalería

María Guadalupe, festeja con sus seres queridos y amigos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sedatu aclara desprendimiento en techo del Archivo Agrario

La Secretaría atiende las filtraciones y goteras detectadas en el Archivo General Agrario desde mediados de 2026.

Por El Universal

Octubre 16, 2026 12:04 p.m.
A
Sedatu aclara desprendimiento en techo del Archivo Agrario
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) respondió a las imágenes y videos que difundió Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad donde puede verse el desprendimiento de una parte del techo del Archivo General Agrario y filtraciones de agua en el acceso al inmueble ubicado en la calle Iturbide.

      Respuesta oficial de Sedatu sobre el desprendimiento

      En la cuenta de X del Registro Agrario Nacional se adjuntó una tarjeta informativa que responde con tres puntos a lo publicado ayer por la asociación civil:

      "No se desplomó el techo y no se registran personas lesionadas. Se trató del desprendimiento de una parte del acabado en yeso en uno de los accesos al edificio", se lee en el primer punto.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El retiro del material está siendo atendido para "posteriormente resanar los detalles".

      Atención a filtraciones y estado del inmueble

      Por último, se explica que el incidente no representa un riesgo para el edificio del Centro Nacional de Atención Agraria y mucho menos para sus ocupantes como el Archivo General Agrario.

      Además de las imágenes que se divulgaron ayer en la cuenta de X de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, EL UNIVERSAL informó que a mediados de este año los problemas de infraestructura desembocaron en filtraciones y goteras en el inmueble.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Sedatu aclara desprendimiento en techo del Archivo Agrario
      Sedatu aclara desprendimiento en techo del Archivo Agrario

      Sedatu aclara desprendimiento en techo del Archivo Agrario

      SLP

      El Universal

      La Secretaría atiende las filtraciones y goteras detectadas en el Archivo General Agrario desde mediados de 2026.

      Ley Catastral en México: expertos alertan posible aumento predial
      Ley Catastral en México: expertos alertan posible aumento predial

      Ley Catastral en México: expertos alertan posible aumento predial

      SLP

      AP

      Nueva ley asigna a la Agencia de Transformación Digital la gestión de la Plataforma Nacional Catastral.

      Para escuelas de Guerrero, 200 mdp de fraudes de García Luna
      Para escuelas de Guerrero, 200 mdp de fraudes de García Luna

      Para escuelas de Guerrero, 200 mdp de "fraudes" de García Luna

      SLP

      El Universal

      El INDEP prepara un informe sobre cuántos recursos se han entregado y cuántos inmuebles han sido donados

      León XIV reclama a Putin una tregua desde el hospital
      León XIV reclama a Putin una tregua desde el hospital

      León XIV reclama a Putin una tregua desde el hospital

      SLP

      EFE

      La llamada se realizó mientras el pontífice se recupera tras cirugía pulmonar en Roma