Sedatu aclara desprendimiento en techo del Archivo Agrario

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) respondió a las imágenes y videos que difundió Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad donde puede verse el desprendimiento de una parte del techo del Archivo General Agrario y filtraciones de agua en el acceso al inmueble ubicado en la calle Iturbide.

Respuesta oficial de Sedatu sobre el desprendimiento

En la cuenta de X del Registro Agrario Nacional se adjuntó una tarjeta informativa que responde con tres puntos a lo publicado ayer por la asociación civil:

"No se desplomó el techo y no se registran personas lesionadas. Se trató del desprendimiento de una parte del acabado en yeso en uno de los accesos al edificio", se lee en el primer punto.

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El retiro del material está siendo atendido para "posteriormente resanar los detalles".

Atención a filtraciones y estado del inmueble

Por último, se explica que el incidente no representa un riesgo para el edificio del Centro Nacional de Atención Agraria y mucho menos para sus ocupantes como el Archivo General Agrario.

Además de las imágenes que se divulgaron ayer en la cuenta de X de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, EL UNIVERSAL informó que a mediados de este año los problemas de infraestructura desembocaron en filtraciones y goteras en el inmueble.