Ley Catastral en México: expertos alertan posible aumento predial

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La nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, aprobada esta semana en el Senado y turnada al Ejecutivo federal, era necesaria en el país ante el rezago histórico que existe en el registro de bienes inmuebles, pero derivará en la actualización de los valores catastrales, por lo que podría haber aumento al costo del predial de todos los propietarios de inmuebles en el país.

Reforma catastral en México y actualización de valores

Así lo destacaron expertos en materia inmobiliaria y de vivienda, quienes expresaron que es evidente que esta reforma, además de buscar la digitalización de la información catastral del país, se aprobó ante la necesidad de mayores recursos por parte del gobierno federal, por lo que señalaron que es necesario que lo que se recaude realmente se destine a la mejora urbana de los municipios del país.

Asimismo, alertaron que dar nuevas atribuciones a la Agencia de Transformación Digital, ahora en materia catastral y de predio, de entrada, puede ser positivo para modernizar el sector, pero el riesgo es que esos bancos de datos sean usados con fines políticos o caigan en manos del crimen organizado, que podría tener acceso a información sobre qué propiedades tienes, su valor y ubicación.

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Leonardo González, especialista en materia inmobiliaria y de vivienda, dijo a EL UNIVERSAL que el catastro tiene un rezago histórico, ya que la inmensa mayoría de los bienes inmuebles aparecen con 40% del valor real, por lo que es evidente que habrá incremento en la recaudación.

"Era urgente, necesaria una reforma porque hay un desfase entre el valor catastral y valor comercial de los inmuebles y viviendas. Sólo se refleja 40% del valor real de esas propiedades en la boleta predial", expuso.

Consideró que el impuesto predial está desactualizado y los municipios son los que menos recaudan en el país, ya que no hay herramientas y un marco legal uniforme, por lo que sólo aporta 0.2% del PIB cuando en los países de la OCDE llega a 1.9%.

Celebró la amplia reforma para modernizar el sistema catastral en México que crea la Clave Única Catastral (CUC) y asigna un identificador único a cada inmueble en el país para facilitar su localización, registro y consulta en una plataforma nacional.

Agencia de Transformación Digital y riesgos en manejo de datos

Sin embargo, expuso que al actualizar el valor catastral de los bienes inmuebles en el país, es claro que aunque no se incluya un aumento al impuesto predial, se aumentará el cobro de este impuesto, lo cual evidentemente tendrá un costo político para el gobierno.

"También es claro que esta reforma se impulsó en este momento ante la necesidad del gobierno mexicano de allegarse recursos ante el aumento de la deuda y los compromisos que se tiene por el reparto de programas sociales".

Consideró que a pesar de no ser una medida muy popular al incrementar el cobro del impuesto predial de forma indirecta, era necesaria esta modernización, en la que participará la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que tendrá nuevas facultades, como asignar facultades para desarrollar, administrar y operar la Plataforma Nacional Catastral, además de emitir modelos, lineamientos y herramientas tecnológicas.

Por su parte, el experto en materia inmobiliaria, Fernando Soto, coincidió en que era necesaria esta reforma en materia catastral en México por la baja recaudación que existe en el impuesto predial.

"Es evidente que aunque la nueva ley no habla de un aumento en el impuesto predial, una vez que entre en vigor y que se actualice el valor catastral de miles de inmuebles, la boleta del impuesto predial podría hasta duplicarse. Es decir, una familia que tiene una vivienda cuyo valor catastral es de un millón de pesos, al actualizar al valor real, podría estar pagando 100% más".

Comentó que uno de los temas más sensibles en esta reforma es el papel que jugará la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones, que tendrá acceso a toda la información de los bienes inmuebles de los mexicanos, con nombre, apellido, ubicación y valor.

"De entrada parece una buena estrategia para evitar el lavado de dinero en la compra de inmuebles y localizar propiedades que no están regularizadas, que fueron productos de despojos, pero sabemos que el gobierno mexicano no se ha caracterizado por un el buen resguardo de los datos personales y sensibles".

El experto advirtió que esos censos, esa radiografía catastral del país, con todos esos datos precisos de las viviendas y sus propietarios pueden ser usados de manera facciosa con fines políticos, electorales y, en el peor de los casos, caer en manos del crimen organizado que tendría acceso a la ubicación y monto de tu patrimonio inmobiliario, lo cual sería muy peligroso.

"Lo que queda claro es que la reforma era necesaria y también que el gobierno federal la realizó en este momento por la falta de recursos ante el reparto de programas sociales de forma generalizada y populista, pero también por el incremento de la deuda financiera que tiene el gobierno mexicano", agregó.

Indicó que es claro que aumentará el cobro del predial para la inmensa mayoría de los mexicanos, pero lo deseable sería que esos recursos se utilicen en los propios municipios, en alumbrado, agua, drenaje, seguridad y que no sea un pretexto para seguir dilapidando recursos para programas sociales y otras megaobras.

Fernando Soto recordó que la Cédula Única Catastral y Registral (CUCR) vinculará de manera directa los datos físicos y geográficos del catastro con la información jurídica del Registro Público de la Propiedad.

Además, la Plataforma Nacional Catastral creará un sistema digital compartido para coordinar la información entre el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios.

Modernización y digitalización del catastro en México

La reforma busca la digitalización de la información catastral del país.

Clave Única Catastral (CUC): Identificador irrepetible para cada inmueble, similar a la CURP.

Agencia de Transformación Digital: Se le asignan facultades para desarrollar, administrar y operar la Plataforma Nacional Catastral.

Cédula Única Catastral y Registral (CUCR): Relacionará datos del catastro con el registro oficial de la propiedad.

Plan Nacional Catastral: Coordinar la modernización de sistemas, cartografía y procesos administrativos.

Plataformas digitales: Integrar información, consultar mapas georreferenciados y facilitar trámites.