Exigen sacar a líder sindical de la negociación; alistan marcha

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Los trabajadores sindicalizados que se encuentran en protesta por el aumento de 2.9% al salario tabular desconocieron al secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Rafael Olivos, y exigieron su destitución, para que un nuevo representante renegocie el incremento.

Sindicalizados del IMSS desconocen a Rafael Olivos y exigen su destitución

"No lo reconocemos, él no tiene que ir a negociar, él tiene que renunciar y dejar que un congreso extraordinario verdaderamente representativo, o sea, que llamemos nuevamente a elección y saquemos nuevos representantes para ir a hacer esa negociación. Lo desconocemos como líder, lo desconocemos como secretario general y como parte del sindicato", dijo a EL UNIVERSAL Rafael Soto Cruz, enfermero del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI y uno de los voceros del movimiento.

Posteriormente, por la tarde, en conferencia frente a las oficinas centrales del IMSS, varios líderes de la movilización exigieron que el aumento sea de 10%, como mínimo, directo al salario tabular, porque es el que se toma en cuenta para calcular la pensión.

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"Para los trabajadores de nueva contratación no se toman las prestaciones en cuenta para el cálculo de una pensión, sino el sueldo tabular, y el sueldo tabular es pobre, tenemos 32 años de retraso en aumento del sueldo tabular y no lo vamos a aceptar", aseguró Eduardo Vinicio Martínez, representante de trabajadores jubilados y pensionados del Seguro Social.

Convocan marcha nacional y advierten posible paro laboral

En cuanto a un posible paro de labores si no son atendidas sus exigencias, dejaron entrever que es una alternativa que no convence a todos, pero que es analizada.

El 14 de octubre, al término de la consulta de los trabajadores, Vinicio Martínez dijo que continuarán las manifestaciones e incluso se podría considerar un "paro de labores escalonadas, obviamente sin interrumpir el servicio de urgencias a los pacientes".

Ayer, en respuesta a los comentarios de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien minimizó la marcha del martes en la Ciudad de México, el representante volvió a amenazar con un paro laboral y dijo que responsabilizarían a la Mandataria.

"Creemos que la señora presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, al mencionar o minimizar nuestra lucha, al decir: ´vean ustedes la marcha, ustedes consideren´, no, señora Presidenta, no salimos todos, efectivamente, pero si usted quiere dejar los hospitales sólo porque no nos quieren escuchar, la haremos responsable de ello y de las consecuencias que puedan pasar, porque los trabajadores del Seguro Social están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para que sus demandas sean atendidas", expresó.

Sin embargo, Zuiry Axel Hernández Heras, asistente médica en el Hospital General de Zona número 1, vocera del movimiento, dijo que, por el momento, no se ha considerado esa posibilidad, pero sin descartarla.

"Yo creo que es posible, todo puede suceder; sin embargo, la base trabajadora hasta el día de hoy se ha manifestado responsable con el derechohabiente, sabemos que tenemos un tema muy sensible en las manos, que no es tan fácil como cerrar una oficina e irnos, porque vidas dependen de nosotros. Así es que, la verdad, no creo, por parte de nosotros no habrá una convocatoria como tal real a un paro nacional en este momento, porque somos solidarios con los derechohabientes y el derechohabiente ha sido solidario con nosotros".

En la conferencia, los trabajadores sindicalizados del IMSS anunciaron que el 21 de octubre realizarán otra marcha en todo el país.

"En este momento convocamos a una movilización para el miércoles 21, la segunda gran movilización de todos los trabajadores del Seguro Social a nivel nacional. No vamos a parar este movimiento, y vamos a marchar cada ocho o 15 días hasta que sea entregada la cabeza de Rafael Olivos", afirmó Soto Cruz.

Informó que hoy cerrarán la México-Pachuca y otros puntos "para que [las autoridades] vean que no estamos jugando", dijo.

Hernández Heras comentó que aún no tienen un calendario de las marchas que realizarán si no son atendidas sus demandas, pero éstas no se suspenderán.

"Saldremos a marchar las veces que sea necesario, sin necesidad de tener un calendario establecido, porque esto dependerá realmente de las negociaciones que se permitan hacer para lograr el objetivo", explicó.

Octavio Fernández, médico anestesiólogo del Centro Médico Nacional Siglo XXI, dijo que no han sido convocados por el director Zoé Robledo para renegociar el aumento salarial, ante el anuncio de que el Seguro Social y el SNTSS instalaron una mesa de trabajo.

"El movimiento sigue, no hemos tenido ningún avance, no hemos tenido aumento, no hemos tenido la destitución de Olivos. Están ellos hablando, arreglándose, pero con nosotros nadie ha hablado ni nadie se ha arreglado", subrayó.