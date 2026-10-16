Efraín Juárez respalda a Rafael Márquez como técnico de México

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La exjueza federal Martha Eugenia Magaña López acusó posibles irregularidades, fallas técnicas y opacidad institucional durante el desarrollo de su segunda audiencia virtual ante el Tribunal de Disciplina Judicial.

Al acabar y en entrevista vía telefónica con EL UNIVERSAL, dio a conocer que hubo contratiempos técnicos desde el primer momento durante dicha sesión, impidiéndole conectarse junto a su representación legal. Además, acusó que el órgano disciplinario rechazó abrir la audiencia a la ciudadanía en general.

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"La audiencia comenzó 8 minutos más tarde de lo esperado porque el enlace que nos proporcionaron no me permitía el acceso ni a mí ni a mi abogado. Al iniciar la grabación solicité que la audiencia fuera pública y pedí se permitiera el acceso de los medios de comunicación y las personas que estaban esperando afuera del edificio. Sin embargo, se me negó. No estuvieron presentes la secretaria ejecutiva ni los integrantes de la comisión, lo cual pedí se hiciera constar en el acta", narró.Procedimiento, comenzado después de suspensión a reforma judicialLa exjuzgadora federal recordó que este procedimiento administrativo que enfrenta comenzó después de haber concedido la primera suspensión provisional en contra de la discusión de la reforma judicial en el Congreso de la Unión.Explicó que al presentar su informe justificado, defendió la legalidad de sus actos de autoridad y sostuvo que disentir del Poder Ejecutivo o Legislativo no constituye una infracción administrativa."Reiteré que la independencia judicial es un derecho de todas las personas, que establece que ningún juez o jueza pueda ser sancionado solo por el sentido de sus decisiones. No estar de acuerdo con una resolución no basta para convertirlo en una falta disciplinaria", afirmó."Mi resolución no fue un desafío al presidente de la República ni a su bancada. Fue el ejercicio de mi deber como jueza, proteger los derechos de las personas frente a los actos de autoridad. Admitir y conceder suspensiones durante mi encargo como jueza federal era parte de mis funciones. Las cuestiones jurisdiccionales deben atacarse a través de los recursos que la ley prevé", agregó.Argumentó que el asedio institucional y el inicio del proceso sancionatorio responden a que su resolución interfirió directamente con la agenda de conmemoración política trazada para la publicación de las modificaciones constitucionales."La diferencia con la que ahora genera este procedimiento fue su relevancia nacional. Se interponía en el propósito de los legisladores de publicar la reforma constitucional el 15 de septiembre de 2024. Para ellos, esa fecha representaba un hecho histórico. Para mí como jueza, la urgencia de cumplir ese propósito no podía determinar el sentido de mi resolución. Menos aún cuando estaba en juego la modificación de todo un sistema de justicia, su estructura, la forma de designar a sus integrantes", aseguró.¿Quién protegerá a la ciudadanía?Finalmente, la exjueza alertó que la "persecución" trasciende su persona y busca sembrar un ambiente de intimidación colectiva para evitar que otros juzgadores emitan fallos independientes frente a los actos del gobierno federal."Si jueces y juezas temen recibir una sanción por proteger derechos frente al poder, ¿quién protegerá a la ciudadanía? Este procedimiento va más allá de mi caso y lo hemos visto en estos días que la ciudadanía, la academia, las barras de abogados, jueces y juezas han puesto el tema en la agenda de comunicación a nivel nacional. Hoy, decenas de jueces y juezas federales de carrera judicial están en mí misma situación", concluyó.Después de la celebración de su audiencia, el Tribunal de Disciplina Judicial deberá emitir una resolución. La fecha no se ha definido, y Magaña López deberá de ser notificada días antes de que se emita la sentencia.