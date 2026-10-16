Roger Waters critica a James Hetfield por postura política en música

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CIUDAD DE MÉXICO, octubre 15 (EL UNIVERSAL).- Fiel a su estilo, Roger Waters arremetió contra James Hetfield, vocalista de Metallica, luego de que el éste cuestionara a los artistas que deciden utilizar los escenarios para expresar, públicamente, sus ideales políticos.

Roger Waters critica a James Hetfield en entrevista

En entrevista para el podcast "The Katie Halper Show", el exlíder de Pink Floyd criticó duramente al músico y hasta lo llamó "imbécil" por sus declaraciones.

"Solo está demostrando que es un completo imbécil. Tiene un coeficiente intelectual de unos tres. Honestamente, no sé por qué estamos hablando de él, porque es un don nadie", dijo.

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Con su característico tono, Waters no se limitó a cuestionar las palabras de su colega, también lo señaló como un individuo sin relevancia en la actualidad, y hasta puso en duda su capacidad musical.

"Puede que tenga unos cuantos cientos de millones de dólares o lo que sea, pero es un imbécil. Y no es músico. Los escuché tocar instrumentos acústicos y fue lamentable", afirmó.

Postura de James Hetfield sobre política en conciertos

Durante uno de los recientes conciertos que Metallica ofreció en la Sphere de Las Vegas, Hetfield se tomó unos minutos para distanciarse de los artistas que utilizan el escenario para transmitir mensajes ajenos a la música.

"Metallica no está aquí, como otros artistas, para influir en ustedes con sus estupideces. Estamos aquí para olvidarnos de todo lo que pasa afuera. La agenda de Metallica es amor, energía y música pesada", expresó.

Aunque Hetfield no mencionó a ningún artista en particular, sus palabras se produjeron en medio del debate sobre la postura de los músicos frente a temas políticos y sociales, entre ellos el conflicto entre Israel y Palestina.

Esta misma situación le valió una ola de críticas a Ed Sheeran. El británico se deslindó del despido de Macklemore de su gira por EU, luego de éste se expresara a favor de Palestina, y aseguró que sus presentaciones eran un lugar seguro donde no cabían temas como la política.