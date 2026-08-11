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Corea del Norte lanza misil balístico hacia costa este: alerta regional

El lanzamiento fue detectado desde Wonsan y aumenta la tensión por ejercicios militares conjuntos.

Por AP

Agosto 11, 2026 06:04 p.m.
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Corea del Norte lanza misil balístico hacia costa este: alerta regional
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      SEÚL, Corea del Sur (AP) — Corea del Norte lanzó el miércoles un misil balístico hacia su costa oriental, informaron las autoridades surcoreanas, en lo que representa la segunda prueba de este tipo de armamento en menos de una semana.

      Lanzamiento detectado y respuesta regional

      La serie de lanzamientos probablemente sea en protesta a los próximos ejercicios militares conjuntos de Corea del Sur y Estados Unidos, los cuales Pyongyang considera un ensayo de invasión.

      El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur informó que detectó el lanzamiento desde la zona costera de Wonsan, en el este de Corea del Norte, a eso de las 6 de la mañana.

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      El ejército surcoreano destacó que reforzó su vigilancia y que Seúl estaba intercambiando información sobre el lanzamiento con Washington y Tokio.

      El Ministerio de Defensa de Japón afirmó que también detectó el lanzamiento de un presunto misil balístico desde Corea del Norte. Añadió que no detectó que el proyectil haya violado la zona económica exclusiva de Japón.

      Contexto de ejercicios militares y tensiones

      El lanzamiento más reciente se produjo dos días después de que Corea del Sur y Estados Unidos anunciaron que la próxima semana darán inicio a una serie anual de ejercicios militares a gran escala, cuyo objetivo es el de reforzar su preparación ante las amenazas norcoreanas.

      El entrenamiento Ulchi Freedom Shield comenzará el lunes 17 de agosto y se extenderá por 11 días. Su escala será similar a la de años anteriores, con la participación de 18.000 soldados surcoreanos, según el ejército de Corea del Sur.

      Corea del Norte ha respondido anteriormente a ejercicios militares de Corea del Sur-Estados Unidos con lanzamientos de prueba y un agresivo discurso. Pyongyang califica dichas maniobras como una práctica para invadir al país y sostiene que la obligan a reforzar su arsenal nuclear, aunque Estados Unidos y Corea del Sur han dicho en reiteradas ocasiones que su entrenamiento es de carácter defensivo.

      Corea del Sur, Estados Unidos y Japón detectaron el lanzamiento de un misil balístico de corto alcance desde Corea del Norte el pasado 6 de agosto, en lo que fue el primer ensayo con armamento balístico de Pyongyang desde finales de junio. Las autoridades norcoreanas no confirmaron el lanzamiento, aunque por lo general divulga detalles de este tipo de pruebas un día después.

      Corea del Norte ha venido realizando una serie de pruebas armamentísticas desde que las negociaciones diplomáticas entre el mandatario Kim Jong Un y su homólogo estadounidense Donald Trump, se vinieron abajo en 2019 debido a desacuerdos sobre las sanciones económicas internacionales contra Corea del Norte.

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