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Tormentas fuertes dejan sin luz a más de 600 mil en Chicago e Indiana

Más de 600 mil clientes en Illinois e Indiana sufrieron cortes eléctricos por el sistema derecho.

Por AP

Agosto 11, 2026 06:02 p.m.
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Tormentas fuertes dejan sin luz a más de 600 mil en Chicago e Indiana
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      CHICAGO (AP) — Fuertes tormentas dejaron sin electricidad a más de medio millón de personas el martes en la zona metropolitana de Chicago y el noroeste de Indiana.

      Se activaron sirenas por tornados mientras los cielos se oscurecían. Todos los vuelos quedaron suspendidos temporalmente alrededor del mediodía en los dos principales aeropuertos de Chicago, y las autoridades advirtieron sobre retrasos mientras se despejaba el retraso acumulado. En Ohio, los cortes de electricidad se extendieron por la región de la capital del estado, y se reportó al menos una muerte.

      Fotos publicadas en redes sociales de la zona de Chicago, y al otro lado de la frontera estatal en Indiana, mostraban caminos inundados, árboles enredados en líneas eléctricas y casas con grandes agujeros en el techo.

      "Sin electricidad. Fue muy aterrador. Estábamos abajo en el sótano", relató Javid Jenkins en Homewood, un suburbio de Chicago. "Estamos acostumbrados a la nieve, estamos acostumbrados al frío. No estamos acostumbrados a esto".

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      Jenkins, de 54 años, relató que estaba conduciendo para buscar gasolina para poner en marcha un generador y conservar los alimentos en el refrigerador de su casa.

      Los meteorólogos dijeron que se registró una ráfaga de viento de 159 kilómetros por hora (99 mph) en Gary, Indiana. En otros lugares hubo numerosos reportes de ráfagas de viento de 128 kilómetros por hora (80 mph) o más en estaciones meteorológicas personales.

      Información preliminar indica que el intenso sistema que se desplazó desde Iowa hacia Indiana durante varias horas calificó como un "derecho", informó el martes al atardecer el Centro de Predicción de Tormentas del Servicio Meteorológico Nacional. Los derechos son eventos prolongados de vientos en línea recta que desatan fuertes lluvias y recorren grandes distancias. Los daños que causan a veces son comparables a las fuerzas destructivas de tornados o huracanes.

      El Servicio Meteorológico Nacional había advertido horas antes que "estas son tormentas peligrosas".

      Más de 600.000 clientes se quedaron sin electricidad en Illinois e Indiana, según poweroutage.us. Especialmente afectados fueron los condados de Lake y Porter en Indiana, y el condado de Will en Illinois, al sur de Chicago. Más al este, en Ohio, al menos 290 mil clientes se quedaron sin electricidad.

      "Devastación total. Sin techo", expresó Kerry Hourigan, de pie afuera de su casa de 25 años en Tinley Park, otro suburbio de Chicago. "Es una tontería, pero estaba pensando que acabo de comprar una nueva parrilla, y no tengo idea de dónde está. Ha desaparecido".

      En Ohio, el gobernador Mike DeWine dijo que un residente de Roseville murió durante una emergencia de salud cuando los socorristas no pudieron llegar debido a caminos inundados. Advirtió que los peligros de inundación persistirían.

      "Esto no es algo que vaya a terminar esta noche", comentó DeWine sobre el clima severo.

      Dayton, Ohio, estableció un récord diario de lluvia con 2.07 pulgadas (5.25 cm), superando una marca establecida en 1915, informó el servicio meteorológico. Los meteorólogos dijeron que múltiples rondas de lluvia causarían riesgos de inundación en el Valle de Ohio hasta temprano el viernes.

      Las autoridades de Columbus, Ohio, enviaron a los empleados públicos a casa temprano antes de otra ronda de tormentas.

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