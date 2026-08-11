Atacan a joven afuera de la Fiscalía de Sinaloa
Una versión señala que el joven acababa de comparecer ante un Ministerio Público en Mazatlán.
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En el exterior de la sede de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, en la ciudad de Mazatlán, un joven fue atacado a balazos por los ocupantes de un vehículo que lograron darse a la fuga, la víctima con graves heridas fue auxiliado presuntamente por familiares que lograron que paramédicos lo atendieran y lo llevarán a un hospital.
Los datos aportados sobre este hecho, que tuvo lugar sobre la avenida Insurgentes y esquina con la calle privada de Astilleros, en la colonia Benito Juárez, sin que los responsables del ataque armado logran ser detenidos por las diversas autoridades que fueron alertadas.
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El personal de Protección Civil municipal que acudieron al lugar le brindó las primeras curaciones al joven, cuya identidad no ha sido dada a conocer, para posteriormente trasladarlo a un hospital para su atención médica.
Una de las versiones aún no confirmadas es que la víctima del atentado recién había asistido a comparecer ante un Ministerio Público del fuero común, cuando fue blanco de disparos al salir de las instalaciones judiciales en Mazatlán.
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