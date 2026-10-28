Crecen protestas por la vivienda en Portugal

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LISBOA.- El Parlamento de Portugal comenzó el martes a debatir los planes de gasto del gobierno para el próximo año, antes de una nueva protesta por la falta de vivienda.

Las protestas de las últimas semanas, algunas en plazas del centro de Lisboa y disueltas por la policía con palos y perros, se inspiraron en las manifestaciones que comenzaron el mes pasado en la vecina España por quejas similares sobre la falta de vivienda.

Se anunció una manifestación para más tarde el martes frente al edificio del parlamento en el centro de Lisboa.

Ha estallado el malestar social en las calles de toda Europa este año. El presidente portugués António José Seguro, cuyo papel es mayormente ceremonial pero que ejerce influencia política, ha convocado un Consejo de Estado, un órgano consultivo, para una reunión la próxima semana con el fin de debatir las protestas.

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Un informe de la Unión Europea publicado a finales del año pasado indicó que los costos de la vivienda en promedio se dispararon en toda Europa en 60,5% entre 2015 y 2025. El aumento de Portugal en ese período fue el tercero más alto, con 147%, después de Hungría y Lituania.