Crecen víctimas por los sismos

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Caracas, Ven.- La cifra de fallecidos por el doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio en Venezuela aumentó en 71, hasta al menos 4,561, informó el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez.

La cantidad de heridos y personas sin viviendas se mantienen en 16,740 y 17,907, respectivamente, según el balance difundido en redes sociales por el diputado y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La actualización del informe también señaló que 128,324 familias han sido atendidas y que 20,231 personas permanecen alojadas en un total de 107 campamentos transitorios habilitados, principalmente en escuelas de Caracas y de los estados vecinos de Miranda y La Guaira, este último el más afectado por los sismos.

Jorge Rodríguez además anunció el sábado en una conferencia de prensa que la jefa de Estado entregará las primeras 200 viviendas esta semana, aunque sin profundizar en detalles.

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Desde el pasado 24 de junio, se han presentado 1,254 réplicas, según el Gobierno.

Arriban buques mexicanos

Los buques de apoyo logístico ARM ´Isla Holbox´ y ARM ´Huasteco´, de la Armada de México, arribaron este lunes al puerto venezolano de La Guaira con 2,003 metros cúbicos de ayuda humanitaria, equivalente a 388.42 toneladas, para apoyar la recuperación de las comunidades afectadas por los sismos.

El cargamento incluye alimentos, agua embotellada, artículos de higiene personal, medicamentos, insumos médicos y cuatro plantas potabilizadoras, cada una con capacidad para producir 1.000 litros de agua purificada por hora.