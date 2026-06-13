Crimea vive falta de combustibles

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Crimea.- Ataques ucranianos con drones contra refinerías, almacenes y oleoductos. Camiones cisterna atacados y en llamas a lo largo del corredor terrestre desde Rusia hasta Crimea. Automovilistas guardando en largas filas en las gasolineras.

En un nuevo golpe a la narrativa del Kremlin de que Moscú está ganando la guerra de 4 años en Ucrania, las fuerzas de Kiev han atacado los suministros que van a Crimea, lo que ha desencadenado la peor crisis de combustible en la península del mar Negro desde que Rusia se la anexó ilegalmente en 2014.

Al momento en que el país conmemora el viernes el feriado nacional del Día de Rusia, lo que marca el inicio de las vacaciones de verano, la escasez de gasolina amenaza con provocar más trastornos en la región dependiente del turismo, con sus playas y complejos turísticos.

Según el Ministerio de Defensa, las defensas antiaéreas rusas derribaron esta noche 231 drones en quince regiones del país.

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En un inusual reconocimiento público, el Kremlin ha admitido el alcance del problema y ha prometido abordar el asunto con rapidez.

Desde los ataques al puente de Kerch, Rusia ha canalizado la mayor parte del combustible y otros suministros por la carretera y el ferrocarril que pasan por los territorios ocupados a lo largo de la costa del mar de Azov. Esos envíos se interrumpieron el mes pasado, cuando drones ucranianos alcanzaron camiones de combustible en la autopista que Moscú alguna vez demostró segura, dejando decenas de vehículos en llamas.

Otros incesantes ataques ucranianos golpearon refinerías, depósitos de petróleo y oleoductos en lo profundo de Rusia, perjudicando sus exportaciones de crudo y provocando escasez interna de combustible.

De momento no está claro cómo afectarán las interrupciones de combustible a las operaciones militares rusas, pero los residentes de Crimea están sintiendo las consecuencias.