Cuatro muertos tras explosión en un astillero
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bogotá.- Al menos cuatro personas murieron y once más resultaron heridas este jueves tras una explosión ocurrida en una barcaza que se encontraba en el astillero de Cartagena de Indias, confirmó el alcalde de esa ciudad del norte de Colombia, Dumek Turbay.
"Hacia el mediodía de este jueves se reportó una explosión en una barcaza de un astillero ubicado en Pasacaballos, que dejó cuatro fallecidos en el acto a raíz del fuerte impacto, y 11 heridos, quienes a esta hora están fuera de peligro y permanecen bajo observación médica", detalló el mandatario local en su cuenta de X.
Turbay compartió varias fotografías donde se aprecia la conflagración, producto de la fuerte explosión, que se registró en la parte superior de una barcaza, lo que provocó la emergencia, cuyas causan son motivo de investigación por parte de las autoridades.
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