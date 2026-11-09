Cumbre climática de la ONU inicia en Turquía con enfoque en acción

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Líderes mundiales, delegados y activistas climáticos iniciaron las conversaciones el lunes en Turquía sobre cómo frenar el cambio climático, que en el último año ha provocado un aumento de las temperaturas y olas de calor mortales en Europa y otros lugares, y ha influido en desastres como las devastadoras inundaciones en Nepal.

Esta cumbre climática de la ONU —llamada la Conferencia de las Partes, o COP31— llega en un momento en que la guerra en Irán ha cerrado de facto el estrecho de Ormuz, elevando los precios mundiales de la gasolina, el petróleo y los productos elaborados con ellos, como fertilizantes y pesticidas. La interrupción ha llevado a los gobiernos a replantearse las políticas energéticas y ha incrementado la inversión en fuentes de energía renovable como la eólica y la solar.

"Para demasiadas personas, el cambio climático es mortal", declaró el lunes el jefe climático de la ONU, Simon Stiell. "En esta COP, las naciones tendrán que decidir: electricidad o shock. Reconfigurar la economía mundial para la era eléctrica, o aceptar el dolor continuo de los costos de los combustibles fósiles para las familias, las empresas y los gobiernos".

"La crisis climática es ahora una crisis de salud global de proporciones pandémicas", indicó.

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Señaló que acordar soluciones prácticas, como reducir las emisiones de metano, puede ser como "bolsas de hielo planetarias" que ayuden a disminuir el calentamiento global. El metano permanece menos tiempo en la atmósfera, pero calienta el planeta mucho más rápido que otros gases que elevan la temperatura. Usar electricidad generada con energías renovables en lugar de petróleo, gas y carbón también puede contribuir a reducir el calentamiento global.

Los delegados, reunidos en la ciudad turística mediterránea de Antalya, estarán bajo presión para elaborar nuevos compromisos de acción climática mientras aplican promesas anteriores. Lo que está en juego es mucho: científicos del clima dicen que es probable que el calentamiento global supere los 1,5 grados Celsius (2,7 grados Fahrenheit) por encima de los niveles preindustriales de principios del siglo XIX.

Limitar el aumento de la temperatura a ese umbral fue un objetivo establecido durante el Acuerdo de París de 2015. Desde entonces, ha sido un eje de las negociaciones climáticas internacionales.

El hecho de que el objetivo ya no sea realista subraya lo difícil que ha sido para el mundo recortar las emisiones de gases de efecto invernadero, que se liberan a la atmósfera cuando se queman combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón, lo que conduce al cambio climático.

"Esta es la primera COP en la que queda claro, más allá de toda duda razonable, que el mundo rebasará el objetivo de 1,5 grados", señaló el ministro de Medio Ambiente de Turquía, Murat Kurum. "No nos haremos la vista gorda y no abandonaremos nuestra ambición".

Kurum, presidente de la COP31, ha dicho que, en lugar de fijar nuevas metas, quiere que la cumbre se centre en convertir en acción los compromisos climáticos previos.

Ha anunciado una "Agenda de Acción" que incluye reducir las emisiones de metano y construir ciudades resilientes al clima. También se busca aumentar el uso de la electricidad —preferiblemente procedente de energías renovables como la solar y la eólica— del 21% al 35% para 2035, con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

"El éxito comienza cuando nuestras decisiones llegan a ese último tramo. Si vamos a compartir un futuro, debemos compartir la responsabilidad por él", señaló Kurum.

Las conversaciones climáticas comienzan con tensión

Se formaron largas filas fuera del centro de registro el día de apertura de la cumbre, lo que obligó a los organizadores a instar a los asistentes "sin asuntos esenciales" a posponer la recogida de sus credenciales hasta el martes.

Unas 68.500 personas están registradas para asistir al evento de dos semanas y casi 25.000 ayudarán a garantizar que la conferencia se desarrolle sin contratiempos.

También se espera que los delegados debatan en la cumbre del 9 al 20 de noviembre cómo ayudar a los países más pobres a pagar la adaptación al aumento de las temperaturas y a los fenómenos meteorológicos extremos, ambos vinculados al cambio climático, y la transición para dejar atrás los combustibles fósiles.

Aunque los líderes pronunciaban discursos sobre ambición e implementación, negociadores de casi 200 países ya forcejeaban entre bastidores por desacuerdos sobre los fondos para la adaptación climática y la recuperación tras desastres climáticos, además de otros cuellos de botella pendientes desde hace tiempo.

"Los países que menos hicieron para causar esta crisis no deberían tener que endeudarse para superarla", señaló Meena Raman, de la organización de defensa del clima Third World Network, con sede en Malasia.

En el centro de los desacuerdos están los países en desarrollo, que buscan más discusiones sobre la financiación de los objetivos acordados en las conversaciones climáticas de París de 2015.

"Después de años de decepción, los países en desarrollo quieren saber con claridad cómo planean los países ricos aportar los fondos necesarios para enfrentar el cambio climático", explicó Iskander Erzini Vernoit, veterano de muchas negociaciones climáticas y asesor de los negociadores africanos en las conversaciones de este año.

"Las propuestas de agenda del Grupo Africano, de 54 países, fueron respaldadas por muchos países en desarrollo, pero impugnadas por países ricos de la Unión Europea y Canadá", añadió.

Las dos últimas cumbres — la COP30 en Brasil y la COP29 en Azerbaiyán — fueron criticadas por terminar con pocos acuerdos sobre cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los textos finales de esas conferencias ni siquiera mencionaron los combustibles. En la COP28 en Dubái, los delegados habían acordado avanzar para dejar atrás los combustibles fósiles.

Estados Unidos vuelve a estar ausente

Estados Unidos —el segundo mayor contaminador del mundo después de China— vuelve a estar ausente de la cumbre.

Durante su primer mandato, y nuevamente cuando asumió el cargo por segunda vez en enero de 2025, el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos de las negociaciones climáticas.

"Ninguna COP por sí sola es una bala de plata que pueda detener el cambio climático de la noche a la mañana. Pero cada COP reciente ha logrado avances esenciales. La COP31 en Antalya también lo hará", aseguró Stiell, el jefe climático.

En un cambio respecto de cumbres anteriores, Turquía y Australia celebran conjuntamente esta cumbre después de que ambos países se disputaran cuál sería el anfitrión. Como compromiso, Turquía es el anfitrión oficial mientras Australia lidera las negociaciones. Ambos países han sido criticados por su fuerte dependencia del carbón.