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Valores

BMV gana un 0.65% y alcanza nuevo máximo histórico

El peso mexicano se fortaleció 0.48 % frente al dólar en una jornada con volumen elevado

Por EFE

Noviembre 09, 2026 04:26 p.m.
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BMV gana un 0.65% y alcanza nuevo máximo histórico
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      La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este lunes un 0,65 % e impulsó su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), hasta las 71.855,64 unidades para apuntarse un nuevo máximo histórico, en una jornada con ganancias generalizadas en los mercados del mundo.

      BMV alcanza nuevo máximo histórico

      El cierre máximo anterior del mercado mexicano ocurrió el pasado 11 de febrero cuando alcanzó 71.601,35 unidades.

      "El mercado de capitales cerró la sesión con fuertes ganancias a nivel global, corrigiendo parcialmente las pérdidas de la semana previa. Las ganancias ocurren a pesar de la caída de Nvidia de 4,27 %", dijo a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

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      Ganancias en mercados globales y locales

      Añadió que en Estados Unidos, los tres principales índices (Dow Jones, Nasdaq Composite y S&P 500) avanzaron, mientras que en Europa los mercados también cerraron al alza.

      En México, añadió la especialista, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una ganancia del 0,65 % para ligar cinco sesiones al alza y alcanzar un nuevo máximo histórico de 71.865,64 unidades".

      Al interior del mercado mexicano, agregó Siller, resaltaron las ganancias semanales de las emisoras: Volaris (+5,01 %), Gruma (+2,82 %), Grupo México (+2,73 %), Cemex (+2,52 %) y Coca-Cola Femsa (+2,4 %).

      Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, explicó que con el avance de este lunes, el mercado mexicano registra un rendimiento del 2,945 % en lo que va de noviembre y de 11,7 % en lo que va del año.

      En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,48 % frente al dólar al pasar de 18,63 a 18,54 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

      El volumen negociado en el mercado alcanzó los 230,7 millones de títulos por un importe de 28.867 millones de pesos (unos 1.503 millones de dólares).

      De las 803 firmas que cotizaron en la jornada, 498 terminaron con sus precios al alza, 281 tuvieron pérdidas y 24 cerraron sin cambio.

      Los títulos con mayor variación al alza fueron de las líneas aéreas Aeroméxico (AERO), con el 7,12 %, Volaris (VOLAR A), con el 5,01 %, y del banco BBVA México (BBVA), con el 4,1 %.

      En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI) con el -4,17 %; de la distribuidora de productos químicos Alpek (ALPEK A), con el -3,94 %, y de la productora y comercializadora de alimentos Grupo Bimbo (BIMBO A), con el -3,26 %.

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