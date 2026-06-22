De la Espriella gana el balotaje

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Bogotá, Col.- El conservador Abelardo de la Espriella aventaja por un estrecho margen al progresista Iván Cepeda en el conteo preliminar del balotaje del domingo en el que ambos encarnaron dos propuestas diferentes sobre cómo abordar el conflicto armado.

Además del reto de la seguridad, al sucesor de Gustavo Petro también le esperan desafíos económicos y sociales.

Con casi la totalidad del conteo preliminar de las mesas electorales, el conservador De la Espriella fue el más votado en el balotaje por una mínima diferencia. Su rival, el progresista Cepeda, pidió esperar al resultado del escrutinio oficial.

De la Espriella obtuvo el 49.66% de los votos, según el 99.99% del conteo preliminar, mientras que Cepeda, aliado del presidente Petro, logró el 48.70%.

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En los próximos días los jueces electorales harán el escrutinio final que declarará al ganador de la elección.

Tras conocerse los resultados, Cepeda pidió esperar el resultado final en un acto ante sus simpatizantes en Bogotá y anticipó que los abogados de su partido "están procediendo a impugnar 33,000 mesas en todo el país".

Apodado "El Tigre", De la Espriella no tiene experiencia política y está apoyado por el presidente Donald Trump. Asumiría el cargo más importante del país luego de amasar una fortuna como abogado y empresario con marcas propias de vino, ron y ropa.

De la Espriella ha prometido mano dura contra los "narcoterroristas" y la construcción de mega cárceles al estilo de las del salvadoreño Nayib Bukele.

En barrios del norte de Bogotá partidario de De la Espriella celebraban los resultados preliminares que señalan que mantiene una leve ventaja sobre Cepeda al son de vuvuzelas, ondeando la bandera de Colombia y gritando "¡fuera Petro!". Muchos de ellos vestían la camiseta de la selección de fútbol.

De la Espriella afirmó que habló con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, según dijo, reconoció su triunfo.

En tanto, desde Barranquilla, donde De la Espriella recibe los resultados, sus partidarios festejaban con emoción.

"Excelente porque Colombia va a tener el presidente que necesita. ¡Firmes por la patria! Ya no vamos a tener miedo y todo va a estar con Dios", dijo Daisy Maestre, trabajadora independiente.