Declaran emergencia por tormenta en EU

Nueva Jersey.- Una tormenta avanzaba por la costa este de Estados Unidos, con Nueva Jersey declarando estado de emergencia y algunos aeropuertos publicando retrasos y cancelaciones en anticipación a las inundaciones costeras y fuertes vientos, mientras otro sistema de tormentas golpeaba más al sur con lluvias e inundaciones.

“Los mayores efectos van a ser el potencial de inundaciones costeras, especialmente para las áreas desde el noreste de Carolina del Norte hacia el norte hasta gran parte de la costa de Nueva Jersey”, dijo el Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland.

También se pronosticaron lluvias intensas para el sureste de Nueva Inglaterra, el área de la ciudad de Nueva York, y algunas ya han caído en secciones costeras de Carolina del Sur, comentó el Servicio Meteorológico.

En los Outer Banks de Carolina del Norte, un área que ha visto daños significativos por tormentas esta temporada, el oleaje del océano comenzaba a cruzar la Carretera 12 en un motel cerca de Buxton, informó la policía del condado Dare. La oficina instó a los viajeros a ser cautelosos y alertó a los propietarios de viviendas a medida que se acercaba la marea alta.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Todo Nueva Jersey está en emergencia desde anoche. Se espera que el aviso dure hasta el lunes, autorizando la activación del personal de servicios de emergencia del estado según se crea necesario.