IMSS Bienestar invertirá 46 mil mdp en infraestructura hospitalaria
El IMSS Bienestar planea construir, sustituir y rehabilitar más de 100 unidades médicas en el sexenio.
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El IMSS Bienestar anunció que en lo que resta del sexenio planea invertir 46 mil millones de pesos, para construir ocho hospitales nuevos, sustituir 35 y rehabilitar 44 unidades médicas.
"A través de 87 proyectos estratégicos con una inversión de 46 mil millones de pesos, el IMSS Bienestar amplía su capacidad de atención de manera histórica, esto incluye 43 hospitales nuevos, 35 de ellos son sustitución, 21 hospitales que vamos a hacer una rehabilitación total con ampliación y 23 centros de salud y centros de salud de servicios ampliados, para acercar el primer nivel de atención a las personas", señaló Alejandro Svarch, director general del IMSS Bienestar.
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En conferencia de prensa, informó que el IMSS Bienestar ha inaugurado 19 hospitales, entre 2024 y 2026, ubicados desde Tijuana Este, Baja California, hasta Tlapa, Guerrero, y desde Maruata, Michoacán, hasta Tuxtepec, Oaxaca.
"Hoy son hospitales que hacen cirugías de alta especialidad, brindan consulta de especialidad y complementan la red de atención de nuestro país, todo 100 por ciento gratuito", destacó.
Detalló que en las próximas semanas iniciarán operaciones el Centro de Excelencia en Partería y Bienestar, en San Miguel de Allende, Guanajuato; una clínica para la atención de adicciones y rehabilitación comunitaria, anexa al Hospital General IMSS Bienestar de Apatzingán, Michoacán; y el CESSA de San Pablo Yaganiza, Oaxaca.
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