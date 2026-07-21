Hallan sin vida a pareja en San Ignacio, BCS

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Una pareja fue localizada sin vida al interior de un inmueble en la comunidad de Laguna de San Ignacio, municipio de Mulegé, en Baja California Sur, y autoridades investigan las causas de su fallecimiento.

Según reportes preliminares, una de las líneas de investigación apunta a una posible intoxicación por gases generados por una planta de energía eléctrica instalada en el lugar; no obstante, continúan las investigaciones.

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Las víctimas eran residentes de la comunidad, una era originaria de Guerrero Negro y la otra de Bahía Tortugas.La pareja era madre y padre de un menor de dos años, quien no se encontraba en la vivienda al momento del hallazgo.El caso ha generado consternación entre habitantes de Laguna de San Ignacio. Vecinos y miembros de la comunidad expresaron condolencias a familiares y amigos de las víctimas a través de redes sociales.La Procuraduría General de Justicia del Estado continúa con las investigaciones ministeriales y los dictámenes que permitan establecer las causas de la muerte de esta pareja.