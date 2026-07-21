Hallan sin vida a pareja en San Ignacio, BCS
La Procuraduría General de Justicia de BCS continúa con las investigaciones para esclarecer el caso.
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Una pareja fue localizada sin vida al interior de un inmueble en la comunidad de Laguna de San Ignacio, municipio de Mulegé, en Baja California Sur, y autoridades investigan las causas de su fallecimiento.
Según reportes preliminares, una de las líneas de investigación apunta a una posible intoxicación por gases generados por una planta de energía eléctrica instalada en el lugar; no obstante, continúan las investigaciones.
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Las víctimas eran residentes de la comunidad, una era originaria de Guerrero Negro y la otra de Bahía Tortugas.
La pareja era madre y padre de un menor de dos años, quien no se encontraba en la vivienda al momento del hallazgo.
El caso ha generado consternación entre habitantes de Laguna de San Ignacio. Vecinos y miembros de la comunidad expresaron condolencias a familiares y amigos de las víctimas a través de redes sociales.
La Procuraduría General de Justicia del Estado continúa con las investigaciones ministeriales y los dictámenes que permitan establecer las causas de la muerte de esta pareja.
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